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Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным
Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным
Sputnik Абхазия
Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина пройдет сегодня, это их вторая встреча в 2025 году. 10.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Президенты Абхазии и России обсудят сотрудничество в сфере безопасности и экологии, а также другие актуальные вопросы.Кроме того, в интервью РИА Новости перед встречей Бадра Гунба сообщил о намерении пригласить Путина в Абхазию.
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Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным
22:06 10.05.2025 (обновлено: 22:07 10.05.2025)
Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина пройдет сегодня, это их вторая встреча в 2025 году.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным.
Президенты Абхазии и России обсудят сотрудничество в сфере безопасности и экологии, а также другие актуальные вопросы.
Кроме того, в интервью РИА Новости перед встречей Бадра Гунба сообщил о намерении пригласить Путина в Абхазию.
"Сегодня я планирую пригласить Владимира Владимировича Путина от имени народа Абхазии. Его ценят, уважают и любят", — заявил он.