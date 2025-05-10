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Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным

Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным

Sputnik Абхазия

Встреча Бадры Гунба и Владимира Путина пройдет сегодня, это их вторая встреча в 2025 году. 10.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Президенты Абхазии и России обсудят сотрудничество в сфере безопасности и экологии, а также другие актуальные вопросы.Кроме того, в интервью РИА Новости перед встречей Бадра Гунба сообщил о намерении пригласить Путина в Абхазию.

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