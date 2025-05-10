https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/kvoty-na-vyvoz-mineralnykh-udobreniy-prodlili-v-rossii-1054878718.html

Квоты на вывоз минеральных удобрений продлили в России

Квоты на вывоз минеральных удобрений продлили в России

Sputnik Абхазия

Квоты не распространяются на Абхазию, Южную Осетию, международные транзитные перевозки. 10.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-10T15:34+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале Кабмина.Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Оно не распространяется на Абхазию и Южную Осетию.Квота, действующая до 31 мая, составляет 19,2 млн тонн: 11,2 млн для азотных удобрений, почти 8 млн для сложных.

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