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Квоты на вывоз минеральных удобрений продлили в России
Квоты на вывоз минеральных удобрений продлили в России
Sputnik Абхазия
Квоты не распространяются на Абхазию, Южную Осетию, международные транзитные перевозки. 10.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-10T15:34+0300
2025-05-10T15:34+0300
2025-05-10T15:34+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале Кабмина.Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Оно не распространяется на Абхазию и Южную Осетию.Квота, действующая до 31 мая, составляет 19,2 млн тонн: 11,2 млн для азотных удобрений, почти 8 млн для сложных.
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, новости, сельское хозяйство
россия, новости, сельское хозяйство
Квоты на вывоз минеральных удобрений продлили в России
Квоты не распространяются на Абхазию, Южную Осетию, международные транзитные перевозки.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik.
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Сообщение опубликовано
в официальном Telegram-канале Кабмина.
"Общий объем экспортной квоты составит почти 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 млн тонн, для сложных – более 7,6 млн тонн", - говорится в тексте.
Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Оно не распространяется на Абхазию и Южную Осетию.
Квота, действующая до 31 мая, составляет 19,2 млн тонн: 11,2 млн для азотных удобрений, почти 8 млн для сложных.