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Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба. Трансляция завершена
Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба. Трансляция завершена
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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунба. 10.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-10T18:54+0300
2025-05-10T18:54+0300
2025-05-10T23:40+0300
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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Стороны обсудят вопросы двусторонних взаимоотношений между странами. Бадра Гунба ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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абхазия, россия, новости, владимир путин, бадра гунба, видео
абхазия, россия, новости, владимир путин, бадра гунба, видео
Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба. Трансляция завершена
18:54 10.05.2025 (обновлено: 23:40 10.05.2025)
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунба.
Стороны обсудят вопросы двусторонних взаимоотношений между странами.
Бадра Гунба ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.