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Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба. Трансляция завершена

Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунба. 10.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-10T18:54+0300

2025-05-10T18:54+0300

2025-05-10T23:40+0300

абхазия

россия

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владимир путин

бадра гунба

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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Стороны обсудят вопросы двусторонних взаимоотношений между странами. Бадра Гунба ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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