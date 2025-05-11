https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/gunba-poruchil-delba-zadeystvovat-vse-neobkhodimye-sluzhby-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1054884176.html
Гунба поручил Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии
Гунба поручил Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий... 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T11:57+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам. Вчера на Абхазию обрушился сильный ветер, сопровождавшийся песчаной бурей. За ночь и утро МЧС расчистило от упавших деревьев дороги во всех районах, движение автотранспорта на республиканской трассе восстановлено. Подача электроэнергии в обесточенной части Сухума будет восстановлена в течение полутора часов, сообщил глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба. ыОдин из двух трансформаторов подстанции ИЭПиТ, снабжающей центральную часть столицы, вышел из строя, уточнил министр.В Гудаутском районе создан оперштаб по ликвидации последствий урагана. Без энергоснабжения осталась насосная станция в селе Аацы, сообщил Sputnik первый замглавы администрации района Виталий Агрба. В работе задействованы ЖКХ, "Черноморэнерго", МЧС и все профильные структуры, добавил Агрба.В Новом Афоне снесло крышу гостиницы, она обрушилась на соседний частный дом. В Верхней Эшере ветер снес кровли четырех частных домов, также повреждена крыша многоквартирного здания на улице Чанба. Глава Сухумского района Алхас Читанава сообщил, что электричество есть не везде. Планируется составить акты о нанесенном ущербе и обратиться в госкомиссию по ликвидации последствий стихий. Незначительные камнепады образовались по дороге на Рицу, рассказал директор нацпарка Адамур Багателия. Дорога уже расчищена.
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абхазия, стихии, разгул стихии, мчс абхазии, черноморэнерго
абхазия, стихии, разгул стихии, мчс абхазии, черноморэнерго
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам.
Вчера на Абхазию обрушился сильный ветер, сопровождавшийся песчаной бурей. За ночь и утро МЧС расчистило от упавших деревьев дороги во всех районах, движение автотранспорта на республиканской трассе восстановлено.
Подача электроэнергии в обесточенной части Сухума будет восстановлена в течение полутора часов, сообщил глава Минэнерго Абхазии Батал Мушба. ыОдин из двух трансформаторов подстанции ИЭПиТ, снабжающей центральную часть столицы, вышел из строя, уточнил министр.
В Гудаутском районе создан оперштаб по ликвидации последствий урагана. Без энергоснабжения осталась насосная станция в селе Аацы, сообщил Sputnik первый замглавы администрации района Виталий Агрба.
"В первую очередь нужно восстановить электроснабжение насосной станции. Постепенно поступает информация из сел. Скоро у нас будет полная картина", — отметил он.
В работе задействованы ЖКХ, "Черноморэнерго", МЧС и все профильные структуры, добавил Агрба.
В Новом Афоне снесло крышу гостиницы, она обрушилась на соседний частный дом.
В Верхней Эшере ветер снес кровли четырех частных домов, также повреждена крыша многоквартирного здания на улице Чанба. Глава Сухумского района Алхас Читанава сообщил, что электричество есть не везде. Планируется составить акты о нанесенном ущербе и обратиться в госкомиссию по ликвидации последствий стихий.
Незначительные камнепады образовались по дороге на Рицу, рассказал директор нацпарка Адамур Багателия. Дорога уже расчищена.