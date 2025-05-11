https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-vystavka-kino-pobedy-1054886589.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и выставка "Кино Победы"

Культурная афиша Абхазии: спектакли и выставка "Кино Победы"

Sputnik Абхазия

Культурная афиша с 12 по 18 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

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SputnikАбхазский драмтеатр 16 мая в 19:00 - спектакль по мотивам произведения Антона Чехова "Дядя Ваня". Режиссер Бенар Кове. Абхазский молодежный театр 12 мая в 19:00 - спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо. РУСДРАМНациональная библиотека С 13 мая по 30 июня выставка "Кино Победы". На выставке будут представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. Кроме того, посетители могут ознакомиться с историей создания известных фильмов о Великой Отечественной, узнать больше о знаковых событиях войны.

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