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Культурная афиша Абхазии: спектакли и выставка "Кино Победы"
Культурная афиша Абхазии: спектакли и выставка "Кино Победы"
Sputnik Абхазия
Культурная афиша с 12 по 18 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T16:20+0300
2025-05-11T16:20+0300
2025-05-11T16:20+0300
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SputnikАбхазский драмтеатр 16 мая в 19:00 - спектакль по мотивам произведения Антона Чехова "Дядя Ваня". Режиссер Бенар Кове. Абхазский молодежный театр 12 мая в 19:00 - спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо. РУСДРАМНациональная библиотека С 13 мая по 30 июня выставка "Кино Победы". На выставке будут представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. Кроме того, посетители могут ознакомиться с историей создания известных фильмов о Великой Отечественной, узнать больше о знаковых событиях войны.
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культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: спектакли и выставка "Кино Победы"
Культурная афиша с 12 по 18 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
16 мая в 19:00 - спектакль по мотивам произведения Антона Чехова "Дядя Ваня". Режиссер Бенар Кове.
Абхазский молодежный театр
12 мая в 19:00 - спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо.
15 мая в 19:00 – комедийный спектакль "Примадонны" Кена Людвига. Режиссер Ефремов.
16 мая в 19:00 – премьера спектакля "Безымянная звезда" по мотивам произведения Михаила Себастьяна. Режиссер Антон Корнилов.
17 мая в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". Режиссер Роман Кочержевский. Автор – Михаил Агеев.
18 мая в 19:00 – спектакль по мотивам романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Режиссер Джамбул Жордания.
С 13 мая по 30 июня выставка "Кино Победы". На выставке будут представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. Кроме того, посетители могут ознакомиться с историей создания известных фильмов о Великой Отечественной, узнать больше о знаковых событиях войны.