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Минобороны России провело около 20 международных переговоров, в том числе с Абхазией
Минобороны России провело около 20 международных переговоров, в том числе с Абхазией
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России провело около 20 международных переговоров с военным руководством Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Конго... 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T15:30+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России провело около 20 международных переговоров с военным руководством Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии. Были обсуждены вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных ВУЗах, организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки. По итогам встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с его абхазским коллегой Владимиром Ануа было подписано межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике.
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абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России провело около 20 международных переговоров с военным руководством Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии.
Были обсуждены вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных ВУЗах, организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки.
По итогам встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с его абхазским коллегой Владимиром Ануа было подписано межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике.