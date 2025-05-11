https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/minoborony-rossii-provelo-okolo-20-mezhdunarodnykh-peregovorov-v-tom-chisle-s-abkhaziey-1054887233.html

Минобороны России провело около 20 международных переговоров, в том числе с Абхазией

Минобороны России провело около 20 международных переговоров, в том числе с Абхазией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России провело около 20 международных переговоров с военным руководством Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Конго... 11.05.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

россия

министерство обороны рф

министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Минобороны России провело около 20 международных переговоров с военным руководством Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Конго, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, Ливии. Были обсуждены вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных ВУЗах, организации и проведения совместных мероприятий боевой подготовки. По итогам встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с его абхазским коллегой Владимиром Ануа было подписано межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике.

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абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии