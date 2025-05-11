https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1054884030.html
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5784 штрафа за различные нарушения ПДД в апреле. 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T09:30+0300
2025-05-11T09:30+0300
2025-05-11T11:52+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 164 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в апреле – столько же, сколько было в марте. На первом месте нашей статистики по-прежнему Сухум. В прошлом месяце в столице Абхазии за вождение в состоянии опьянения оштрафовали 61 автомобилиста, что на семь случаев меньше итогов апреля. Гудаута в этот раз сильно обошла своего главного "конкурента" - Гагру. Если в апреле разница между ними составила всего один протокол, то в этот раз – 23. Далее по убыванию расположились Очамчырский, Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. В общей сложности эти районы Абхазии "сообразили" на пятерых 44 штрафа за аналогичное нарушение ПДД. Из общего количества нарушителей было пять гостей республики из Российской Федерации. Несовершеннолетних "лихачей" в апреле, как и в прошлые несколько месяцев, выявлено не было. Трем самым молодым автолюбителям подшофе было по 21 год. Они из Гудауты, Очамчыры и Сухума. Чаще всего в апреле, как и в марте, нетрезвыми садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Их в минувшем месяце было 38 человек. На восемь протоколов от них отстали те, кому от 35 до 40 лет. На третьей позиции подвыпившие автолюбители в возрасте от 40 до 45 лет – 27 человек. В отличие от марта, в апреле не обошлось без штрафных санкций в отношении представительниц прекрасной половины человечества. Две подвыпившие девушки из Сухума и Москвы в возрасте 30 и 35 лет получили на руки "письма счастья" в апреле.
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абхазия, гаи, мвд абхазии
абхазия, гаи, мвд абхазии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель
09:30 11.05.2025 (обновлено: 11:52 11.05.2025)
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5784 штрафа за различные нарушения ПДД в апреле.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 164 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в апреле – столько же, сколько было в марте.
На первом месте нашей статистики по-прежнему Сухум. В прошлом месяце в столице Абхазии за вождение в состоянии опьянения оштрафовали 61 автомобилиста, что на семь случаев меньше итогов апреля.
Гудаута в этот раз сильно обошла своего главного "конкурента" - Гагру. Если в апреле разница между ними составила всего один протокол, то в этот раз – 23. Далее по убыванию расположились Очамчырский, Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.
В общей сложности эти районы Абхазии "сообразили" на пятерых 44 штрафа за аналогичное нарушение ПДД.
Из общего количества нарушителей было пять гостей республики из Российской Федерации.
Несовершеннолетних "лихачей" в апреле, как и в прошлые несколько месяцев, выявлено не было. Трем самым молодым автолюбителям подшофе было по 21 год. Они из Гудауты, Очамчыры и Сухума.
Самому старшему нарушителю, севшему за руль своего автомобиля в состоянии опьянения, было 74 года. Он из Очамчыры и старше своего мартовского предшественника на 13 лет.
Чаще всего в апреле, как и в марте, нетрезвыми садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Их в минувшем месяце было 38 человек. На восемь протоколов от них отстали те, кому от 35 до 40 лет. На третьей позиции подвыпившие автолюбители в возрасте от 40 до 45 лет – 27 человек.
В отличие от марта, в апреле не обошлось без штрафных санкций в отношении представительниц прекрасной половины человечества. Две подвыпившие девушки из Сухума и Москвы в возрасте 30 и 35 лет получили на руки "письма счастья" в апреле.