https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1054884030.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5784 штрафа за различные нарушения ПДД в апреле. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-11T09:30+0300

2025-05-11T09:30+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 164 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в апреле – столько же, сколько было в марте. На первом месте нашей статистики по-прежнему Сухум. В прошлом месяце в столице Абхазии за вождение в состоянии опьянения оштрафовали 61 автомобилиста, что на семь случаев меньше итогов апреля. Гудаута в этот раз сильно обошла своего главного "конкурента" - Гагру. Если в апреле разница между ними составила всего один протокол, то в этот раз – 23. Далее по убыванию расположились Очамчырский, Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы. В общей сложности эти районы Абхазии "сообразили" на пятерых 44 штрафа за аналогичное нарушение ПДД. Из общего количества нарушителей было пять гостей республики из Российской Федерации. Несовершеннолетних "лихачей" в апреле, как и в прошлые несколько месяцев, выявлено не было. Трем самым молодым автолюбителям подшофе было по 21 год. Они из Гудауты, Очамчыры и Сухума. Чаще всего в апреле, как и в марте, нетрезвыми садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Их в минувшем месяце было 38 человек. На восемь протоколов от них отстали те, кому от 35 до 40 лет. На третьей позиции подвыпившие автолюбители в возрасте от 40 до 45 лет – 27 человек. В отличие от марта, в апреле не обошлось без штрафных санкций в отношении представительниц прекрасной половины человечества. Две подвыпившие девушки из Сухума и Москвы в возрасте 30 и 35 лет получили на руки "письма счастья" в апреле.

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