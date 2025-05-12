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Дугин о переговорах по Украине: танец вокруг Трампа
Дугин о переговорах по Украине: танец вокруг Трампа
Sputnik Абхазия
Филосов Александр Дугин в эфире радио Sputnik объяснил, о чем на самом деле идут переговоры по Украине. 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T13:07+0300
2025-05-12T13:07+0300
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Дугин о переговорах по Украине: танец вокруг Трампа
Sputnik Абхазия
Дугин о переговорах по Украине: танец вокруг Трампа
"Мы хотим, чтобы Трамп отошел, а Запад хочет, чтобы он не отходил. Переговоры – не про мир, а про Трампа", – считает философ. По его мнению, предложение Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной адресовано не Киеву, а Дональду Трампу. То же касается и заявления Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России в Стамбуле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, сша, украина, европа, спецоперация, в мире, переговоры, турция, нато, аудио
Дугин о переговорах по Украине: танец вокруг Трампа
13:07 12.05.2025 (обновлено: 13:47 12.05.2025)
Филосов Александр Дугин в эфире радио Sputnik объяснил, о чем на самом деле идут переговоры по Украине.
"Мы хотим, чтобы Трамп отошел, а Запад хочет, чтобы он не отходил. Переговоры – не про мир, а про Трампа", – считает философ.
По его мнению, предложение Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной адресовано не Киеву, а Дональду Трампу. То же касается и заявления Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России в Стамбуле.