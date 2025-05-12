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Госкомспорта Абхазии и Росмолодежь намерены подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве
Госкомспорта Абхазии и Росмолодежь намерены подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с Росмолодежью. Об этом в... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T19:00+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с Росмолодежью. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы. Подписание состоится на слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре этого года в Нижнем Новгороде. Документ позволит улучшить взаимодействие с российскими коллегами, подчеркнул он.
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абхазия, молодежь, молодежная политика, росмолодежь, россия
абхазия, молодежь, молодежная политика, росмолодежь, россия
Госкомспорта Абхазии и Росмолодежь намерены подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве
19:00 12.05.2025 (обновлено: 19:42 12.05.2025)
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с Росмолодежью. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы.
Подписание состоится на слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре этого года в Нижнем Новгороде.
Документ позволит улучшить взаимодействие с российскими коллегами, подчеркнул он.