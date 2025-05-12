https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/goskomsporta-abkhazii-i-rosmolodezh-namereny-podpisat-soglashenie-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1054900880.html

Госкомспорта Абхазии и Росмолодежь намерены подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве

Госкомспорта Абхазии и Росмолодежь намерены подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с Росмолодежью. Об этом в... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-12T19:00+0300

2025-05-12T19:00+0300

2025-05-12T19:42+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с Росмолодежью. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы. Подписание состоится на слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре этого года в Нижнем Новгороде. Документ позволит улучшить взаимодействие с российскими коллегами, подчеркнул он.

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