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Гунба: обстановка в Абхазии стабилизировалась после выборов
Гунба: обстановка в Абхазии стабилизировалась после выборов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.По словам Гунба, власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь.Выборы в Абхазии прошли 1 марта. Бадра Гунба одержал победу и вступил в должность 2 апреля.
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бадра гунба, абхазия, политика
бадра гунба, абхазия, политика
Гунба: обстановка в Абхазии стабилизировалась после выборов
09:20 12.05.2025 (обновлено: 12:06 12.05.2025)
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.
Он отметил, что сохранение стабильности — это основа развития, экономики, социальной жизни и безопасности граждан.
По словам Гунба, власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь.
Выборы в Абхазии прошли 1 марта. Бадра Гунба одержал победу и вступил в должность 2 апреля.