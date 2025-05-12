https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/gunba-obstanovka-v-abkhazii-stabilizirovalas-posle-vyborov-1054891489.html

Гунба: обстановка в Абхазии стабилизировалась после выборов

Гунба: обстановка в Абхазии стабилизировалась после выборов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

бадра гунба

абхазия

политика

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.По словам Гунба, власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь.Выборы в Абхазии прошли 1 марта. Бадра Гунба одержал победу и вступил в должность 2 апреля.

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бадра гунба, абхазия, политика