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Гунба призвал Грузию признать реальность, что Абхазия – независимое государство
Гунба призвал Грузию признать реальность, что Абхазия – независимое государство
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T09:07+0300
2025-05-12T09:07+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог Сухума и Тбилиси. Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.
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абхазия, грузия, политика, бадра гунба
абхазия, грузия, политика, бадра гунба
Гунба призвал Грузию признать реальность, что Абхазия – независимое государство
09:07 12.05.2025 (обновлено: 10:36 12.05.2025)
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.
По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог Сухума и Тбилиси.
"Наш приоритет — жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними — независимое государство", – сказал Гунба.
Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.