https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/gunba-prizval-gruziyu-priznat-realnost-i-otkazatsya-ot-pretenziy-na-abkhaziyu-1054891349.html

Гунба призвал Грузию признать реальность, что Абхазия – независимое государство

Гунба призвал Грузию признать реальность, что Абхазия – независимое государство

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-12T09:07+0300

2025-05-12T09:07+0300

2025-05-12T10:36+0300

в абхазии

абхазия

грузия

политика

бадра гунба

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Политическое руководство Грузии должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог Сухума и Тбилиси. Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.

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абхазия, грузия, политика, бадра гунба