https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/minselkhoz-abkhazii-proverit-proekty-realizuemye-po-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1054896258.html

Минсельхоз Абхазии проверит проекты, реализуемые по программе развития сельского хозяйства

Минсельхоз Абхазии проверит проекты, реализуемые по программе развития сельского хозяйства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии создал рабочие группы для изучения проектов, реализуемых по целевой программе развития сельского хозяйства... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-12T13:00+0300

2025-05-12T13:00+0300

2025-05-12T15:54+0300

в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии создал рабочие группы для изучения проектов, реализуемых по целевой программе развития сельского хозяйства. Специалисты оценивают проекты по районам: Всего на рассмотрение в Министерство поступило 487 проектов на сумму 292,9 млн рублей. В бюджете на реализацию программы предусмотрено 150 млн.

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сельское хозяйство, абхазия