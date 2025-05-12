Минсельхоз Абхазии проверит проекты, реализуемые по программе развития сельского хозяйства
13:00 12.05.2025 (обновлено: 15:54 12.05.2025)
© Sputnik / Кирилл Брага/
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии создал рабочие группы для изучения проектов, реализуемых по целевой программе развития сельского хозяйства. Специалисты оценивают проекты по районам:
Гагрский район — 11 проектов на сумму 7,9 млн рублей,
Гудаутский район — 152 проекта на сумму 79,6 млн рублей,
Сухумский район — 42 проекта на сумму 29,3 млн рублей,
Гулрыпшский район — 20 проектов на сумму 13,5 млн рублей,
Очамчырский район — 213 проектов на сумму 124,1 млн рублей,
Ткуарчалский район — 35 проектов на сумму 23,7 млн рублей,
Галский район — 14 проектов на сумму 14,4 млн рублей.
Всего на рассмотрение в Министерство поступило 487 проектов на сумму 292,9 млн рублей. В бюджете на реализацию программы предусмотрено 150 млн.