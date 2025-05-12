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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона
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Обсуждение литературного романа "Дом о семи фронтонах" американского писателя Натаниэля Готорна и фильмографии французского кинорежиссера и сценариста Франсуа... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T11:30+0300
2025-05-12T11:30+0300
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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона
Обсуждение литературного романа "Дом о семи фронтонах" американского писателя Натаниэля Готорна и фильмографии французского кинорежиссера и сценариста Франсуа Озона в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Обсуждение литературного романа "Дом о семи фронтонах" американского писателя Натаниэля Готорна и фильмографии французского кинорежиссера и сценариста Франсуа Озона в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.