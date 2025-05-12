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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона

"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона

Sputnik Абхазия

Обсуждение литературного романа "Дом о семи фронтонах" американского писателя Натаниэля Готорна и фильмографии французского кинорежиссера и сценариста Франсуа... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": роман "Дом о семи фронтонах" и фильмография Франсуа Озона

Обсуждение литературного романа "Дом о семи фронтонах" американского писателя Натаниэля Готорна и фильмографии французского кинорежиссера и сценариста Франсуа Озона в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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