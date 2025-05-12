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Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена
Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена до 18 мая из-за большого количества заявок. 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T15:00+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена до 18 мая из-за большого количества заявок. Сегодня Минтуризма совместно с Госкомспорта провели встречу со студентами АГУ, на которой презентовали арт-кластер Тавриды "Маршруты Абхазии" и рассказали о правилах регистрации. По словам заместителя и.о. министра туризма Дмитрия Зантария, ведомство будет поддерживать все разработанные проекты. На выбор участников представлены 3 направления: медиа, туризм, ивент. Семидневный интенсив пройдет с 22 по 28 июня в крымском Судаке. Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.
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абхазия, россия, туризм, таврида (форум)
абхазия, россия, туризм, таврида (форум)
Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена
15:00 12.05.2025 (обновлено: 19:44 12.05.2025) СУХУМ, 12 мая - Sputnik.
Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена
до 18 мая из-за большого количества заявок.
Сегодня Минтуризма совместно с Госкомспорта провели встречу со студентами АГУ, на которой презентовали арт-кластер Тавриды "Маршруты Абхазии" и рассказали о правилах регистрации.
"Было колоссальное количество заявок. Граждане Абхазии смогут реализовать свой уникальный маршрут по территории республики, который будет организован Министерством туризма", — прокомментировал начальник молодежного отдела Государственного комитета по делам молодежи и спорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" Беслан Аршба.
По словам заместителя и.о. министра туризма Дмитрия Зантария, ведомство будет поддерживать все разработанные проекты.
На выбор участников представлены 3 направления: медиа, туризм, ивент. Семидневный интенсив пройдет с 22 по 28 июня в крымском Судаке.
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.