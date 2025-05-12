https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/registratsiya-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-prodlena--1054900313.html

Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена

Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена до 18 мая из-за большого количества заявок. 12.05.2025, Sputnik Абхазия

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таврида (форум)

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Регистрация в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии" продлена до 18 мая из-за большого количества заявок. Сегодня Минтуризма совместно с Госкомспорта провели встречу со студентами АГУ, на которой презентовали арт-кластер Тавриды "Маршруты Абхазии" и рассказали о правилах регистрации. По словам заместителя и.о. министра туризма Дмитрия Зантария, ведомство будет поддерживать все разработанные проекты. На выбор участников представлены 3 направления: медиа, туризм, ивент. Семидневный интенсив пройдет с 22 по 28 июня в крымском Судаке. Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.

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