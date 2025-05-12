https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-kotlyarovka-v-dnr-1054900391.html

Российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Теперь российские силы находятся всего в 1 км... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-12T14:00+0300

2025-05-12T14:00+0300

2025-05-12T19:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Теперь российские силы находятся всего в 1 км от Днепропетровской области. Сводка Минобороны России:Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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