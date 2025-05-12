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Российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Теперь российские силы находятся всего в 1 км... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T14:00+0300
2025-05-12T14:00+0300
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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Теперь российские силы находятся всего в 1 км от Днепропетровской области. Сводка Минобороны России:Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
14:00 12.05.2025 (обновлено: 19:39 12.05.2025)
СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Теперь российские силы находятся всего в 1 км от Днепропетровской области.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах.
Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
56 870 беспилотных летательных аппаратов,
605 зенитных ракетных комплексов,
23 289 танков и других боевых бронированных машин,
1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня,
24 724 орудия полевой артиллерии и минометов,
35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.