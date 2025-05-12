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Третья Международная конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Сухуме
Третья Международная конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Третья Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Верховном суде. 12.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Третья Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Верховном суде. Она приурочена к 102-летию образования судов общей юрисдикции Абхазии. Положение о судоустройстве ССР Абхазии от 13 мая 1923 года, утвержденное постановлением ЦИК ССР Абхазии, закрепило создание единой двухзвенной системы судебных органов. 13 мая считается днем образования судов общей юрисдикции.
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абхазия, суд, верховный суд абхазии
абхазия, суд, верховный суд абхазии
Третья Международная конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Сухуме
11:00 12.05.2025 (обновлено: 15:55 12.05.2025)
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Третья Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Верховном суде.
Она приурочена к 102-летию образования судов общей юрисдикции Абхазии.
"Количество заявок на участие в нашей конференции в этом году выросло в разы. И география участников существенно расширилась от Саратова, Ижевска, Челябинска до Ставрополя, Сочи, Москвы и Минска", — отметила председатель Верховного суда Саида Бутба.
Положение о судоустройстве ССР Абхазии от 13 мая 1923 года, утвержденное постановлением ЦИК ССР Абхазии, закрепило создание единой двухзвенной системы судебных органов. 13 мая считается днем образования судов общей юрисдикции.