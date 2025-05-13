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Фонд "Ашана" объявил сбор на операции 13 подопечным

Фонд "Ашана" объявил сбор на операции 13 подопечным

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор средств на проведение операций 13 подопечным с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-13T18:32+0300

2025-05-13T18:32+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Фонд "Ашана" открыл сбор средств на проведение операций 13 подопечным с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их на базе Республиканской детской больницы в Сухуме проводят российские и абхазские врачи во главе с с травматологом-ортопедом, кандидатом медицинских наук Георгием Чибировым."В рамках акции фонда "Ашана" был приглашен известный российский врач-ортопед Георгий Чибиров. Для детей и их родителей это уникальная возможность, которая позволяет получить специализированную помощь на территории Абхазии. Это большая помощь. Мы надеемся, что после операции и реабилитации наши подопечные смогут развиваться как и все дети", - рассказала менеджер по взаимодействию со СМИАсида Мархолия. По ее словам, это лишь один из этапов оказания помощи детям, фонд будет их сопровождать до полной реабилитации. Уже проведено семь операций пяти пациентам. Доктор Чибиров отметил, что результат превосходит все ожидания. "Большая часть - пациенты неврологического профиля, пациенты с ДЦП. Трудностей практически никаких нет. Операции идут с очень положительным результатом", - подчеркнул Чибиров. Это третий приезд доктора Чибирова в Абхазию. В 2024 году он провел операций около 10 подопечным фонда и осмотрел около 100 детей.О способах оказания помощи можно узнать в Telegram-канале или на сайте фонда.

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