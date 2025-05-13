https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/pervyy-reys-iz-nizhnego-novgoroda-pribudet-v-sukhum-segodnya-1054908177.html

Первый рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня

Первый рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня

Sputnik Абхазия

Авиасообщение между Россией и Абхазией было открыто 1 мая 2025 года, в этот день в аэропорт имени Владислава Ардзинба впервые за послевоенное время прилетел... 13.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибудет сегодня в Сухум, следует из онлайн-табло нижегородского аэропорта.Самолет компании "Икар" вылетит в 17:50. Полет продлится 3 часа 40 минут.Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь в сухумский аэропорт 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/1054732583.html

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