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Первый рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня
Первый рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня
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Авиасообщение между Россией и Абхазией было открыто 1 мая 2025 года, в этот день в аэропорт имени Владислава Ардзинба впервые за послевоенное время прилетел... 13.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-13T14:08+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибудет сегодня в Сухум, следует из онлайн-табло нижегородского аэропорта.Самолет компании "Икар" вылетит в 17:50. Полет продлится 3 часа 40 минут.Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь в сухумский аэропорт 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией.
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
Первый рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня
14:08 13.05.2025 (обновлено: 15:09 13.05.2025)
Авиасообщение между Россией и Абхазией было открыто 1 мая 2025 года, в этот день в аэропорт имени Владислава Ардзинба впервые за послевоенное время прилетел гражданский авиарейс.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибудет сегодня в Сухум, следует из онлайн-табло нижегородского аэропорта.
Самолет компании "Икар" вылетит в 17:50. Полет продлится 3 часа 40 минут.
Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь в сухумский аэропорт 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией.