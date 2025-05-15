https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/abkhaziya-popala-v-top-10-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyskikh-turistov-1054932796.html

Абхазия попала в топ-10 популярных направлений у российских туристов

Абхазия попала в топ-10 популярных направлений у российских туристов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года. 15.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

туристы

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года. В республику совершили турпоездки 66,7 тысячи человек, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. Лидером выездного турпотока стали ОАЭ, где отдохнули 466,3 тысячи российских туристов, Таиланд с 348,5 тысячи, Египет с 342,8 тысячи, Турция с 337,3 тысячи и Китай с 243,75 тысячи. Всего российские туристы совершили более 2 млн поездок за рубеж в первом квартале 2025 года. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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абхазия, отдых в абхазии, туристы