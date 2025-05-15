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Абхазия попала в топ-10 популярных направлений у российских туристов
Абхазия попала в топ-10 популярных направлений у российских туристов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года. В республику совершили турпоездки 66,7 тысячи человек, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. Лидером выездного турпотока стали ОАЭ, где отдохнули 466,3 тысячи российских туристов, Таиланд с 348,5 тысячи, Египет с 342,8 тысячи, Турция с 337,3 тысячи и Китай с 243,75 тысячи. Всего российские туристы совершили более 2 млн поездок за рубеж в первом квартале 2025 года. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Абхазия попала в топ-10 популярных направлений у российских туристов

16:30 15.05.2025 (обновлено: 17:56 15.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукТуристический сезон в Гаграх
Туристический сезон в Гаграх - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года.
В республику совершили турпоездки 66,7 тысячи человек, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

При этом в рейтинге выездов за рубеж со всеми целями, не только туристическими, Абхазия на первом месте — 918,8 тысячи.

Лидером выездного турпотока стали ОАЭ, где отдохнули 466,3 тысячи российских туристов, Таиланд с 348,5 тысячи, Египет с 342,8 тысячи, Турция с 337,3 тысячи и Китай с 243,75 тысячи.
Всего российские туристы совершили более 2 млн поездок за рубеж в первом квартале 2025 года. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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