https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/art-shkola-marshruty-abkhazii-kak-idet-protsess-registratsii--1054943733.html
Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации
Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации
Sputnik Абхазия
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-15T13:00+0300
2025-05-15T13:00+0300
2025-05-15T19:51+0300
пресс-центр
абхазия
видео из пресс-центра
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/0f/1054934690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e8457d85aeb617c852fb89c10b9026.jpg
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия. Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма. Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная – она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта. Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/0f/1054934690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9238e4e60380e795dafbfb6e4705ebe7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, видео
Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации
13:00 15.05.2025 (обновлено: 19:51 15.05.2025)
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма.
Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная – она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта.
Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.