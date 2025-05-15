https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/art-shkola-marshruty-abkhazii-kak-idet-protsess-registratsii--1054943733.html

Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации

Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации

Sputnik Абхазия

Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. 15.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-15T13:00+0300

2025-05-15T13:00+0300

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пресс-центр

абхазия

видео из пресс-центра

видео

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Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия. Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма. Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная – она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта. Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.

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