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21:03
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥснытәи аҿар Таврида-арт иалахәуп
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Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации
Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации
Sputnik Абхазия
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-15T13:00+0300
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Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия. Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма. Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная – она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта. Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.
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абхазия, видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, видео

Арт-школа "Маршруты Абхазии": как идет процесс регистрации

13:00 15.05.2025 (обновлено: 19:51 15.05.2025)
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Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма.
Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная – она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта.
Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.
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