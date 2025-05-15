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Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов
Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа... 15.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Глава государства поздравил офицеров с юбилеем организации. Он напомнил, что милиция вела борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. В послевоенные годы погибли более 70 милиционеров. 15 мая исполнилось 10 лет со дня создания Ассоциации ветеранов, участников боевых действий, сотрудников органов внутренних дел. Более 400 сотрудников МВД принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии.
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Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов

11:00 15.05.2025 (обновлено: 12:19 15.05.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов
Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.
Глава государства поздравил офицеров с юбилеем организации.

"Сотни сотрудников органов внутренних дел Абхазии с оружием в руках защитили Родину. 41 милиционер отдал свою жизнь за свободу Абхазии", — отметил Гунба.

Он напомнил, что милиция вела борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. В послевоенные годы погибли более 70 милиционеров.
15 мая исполнилось 10 лет со дня создания Ассоциации ветеранов, участников боевых действий, сотрудников органов внутренних дел. Более 400 сотрудников МВД принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии.
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