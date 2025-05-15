https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/badra-gunba-pozdravil-sotrudnikov-mvd-s-10-letiem-sozdaniya-assotsiatsii-veteranov-1054932637.html

Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов

Бадра Гунба поздравил сотрудников МВД с 10-летием создания Ассоциации ветеранов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа... 15.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Глава государства поздравил офицеров с юбилеем организации. Он напомнил, что милиция вела борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. В послевоенные годы погибли более 70 милиционеров. 15 мая исполнилось 10 лет со дня создания Ассоциации ветеранов, участников боевых действий, сотрудников органов внутренних дел. Более 400 сотрудников МВД принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии.

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