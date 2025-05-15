https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/bolee-200-zayavok-podano-na-uchastie-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-1054933685.html
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии"
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии"
Sputnik Абхазия
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-15T12:44+0300
2025-05-15T12:44+0300
2025-05-15T13:11+0300
абхазия
таврида (форум)
россия
крым
туризм
пресс-центр
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/0f/1054933517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6344507c434cce8de39f45566760bd67.jpg
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма.Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная, она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта.Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела."На программу мы приглашаем студентов профильных вузов, искусствоведов, регионоведов, культурологов, экскурсоводов, туристических гидов, специалистов в сфере гостеприимства и ивент-менеджеров", – объяснила она.Они будут изучать возможности и туристический потенциал Абхазии, продумают новые подходы к турмаршрутам, обучатся медиапродвижению, уточнила Ковела.По ее словам, важным блоком станет также изучение событийного туризма.По итогам участники вместе с наставниками разработают серию уникальных туристических маршрутов по территории Абхазии и концепцию проведения мероприятий в ключевых туристических точках.Смена "Маршруты Абхазии" будет проходить с 22 по 28 июня на арт-кластере "Таврида" в рамках Летней школы Академии "Меганом". Регистрация в арт-школу завершится 18 мая.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/0f/1054933517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4409e6ae0b59a2012f5c3164782108be.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, таврида (форум), россия, крым, туризм, пресс-центр
абхазия, таврида (форум), россия, крым, туризм, пресс-центр
Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии"
12:44 15.05.2025 (обновлено: 13:11 15.05.2025)
Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.
"Я думаю, что в течение последней рабочей недели до дедлайна это количество будет увеличиваться в связи с заинтересованностью граждан и республики в целом в развитии туристического потенциала как одной из приоритетных отраслей", – подчеркнул он.
Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма.
Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная, она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта.
"Я уверен, что масштабы события, которое будет происходить в Крыму, откроют для нашей молодежи новые горизонты, потому что это новый формат. Уверен, что наша молодежь отреагирует и как всегда наилучшим образом", – заметил он.
Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела.
"На программу мы приглашаем студентов профильных вузов, искусствоведов, регионоведов, культурологов, экскурсоводов, туристических гидов, специалистов в сфере гостеприимства и ивент-менеджеров", – объяснила она.
Они будут изучать возможности и туристический потенциал Абхазии, продумают новые подходы к турмаршрутам, обучатся медиапродвижению, уточнила Ковела.
По ее словам, важным блоком станет также изучение событийного туризма.
По итогам участники вместе с наставниками разработают серию уникальных туристических маршрутов по территории Абхазии и концепцию проведения мероприятий в ключевых туристических точках.
Смена "Маршруты Абхазии" будет проходить с 22 по 28 июня на арт-кластере "Таврида" в рамках Летней школы Академии "Меганом". Регистрация в арт-школу завершится 18 мая.