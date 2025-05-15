https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/bolee-200-zayavok-podano-na-uchastie-v-art-shkolu-turizma-marshruty-abkhazii-1054933685.html

Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии"

Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии"

Sputnik Абхазия

Таврида-арт – самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. 15.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-15T12:44+0300

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Более 200 заявок подано на участие в арт-школу туризма "Маршруты Абхазии", который состоится с 22 по 28 июня, сказал глава молодежного отдела Госкомспорта, победитель конкурса "Команда Абхазии" во время видеомоста Сухум-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия.Аршба также отметил, что данная площадка будет способствовать улучшению профессиональных качеств и установлению деловых профессиональных связей в области туризма.Статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара Осман-оглы в свою очередь сказал, что молодежь Абхазии активная и инициативная, она всегда реагирует на возможности, которые предоставляет Госкомспорта.Арт-школа "Маршруты Абхазии" организована исключительно для жителей республики, отметила глава департамента сопровождения творческих индустрий арт-кластера "Таврида" Диана Ковела."На программу мы приглашаем студентов профильных вузов, искусствоведов, регионоведов, культурологов, экскурсоводов, туристических гидов, специалистов в сфере гостеприимства и ивент-менеджеров", – объяснила она.Они будут изучать возможности и туристический потенциал Абхазии, продумают новые подходы к турмаршрутам, обучатся медиапродвижению, уточнила Ковела.По ее словам, важным блоком станет также изучение событийного туризма.По итогам участники вместе с наставниками разработают серию уникальных туристических маршрутов по территории Абхазии и концепцию проведения мероприятий в ключевых туристических точках.Смена "Маршруты Абхазии" будет проходить с 22 по 28 июня на арт-кластере "Таврида" в рамках Летней школы Академии "Меганом". Регистрация в арт-школу завершится 18 мая.

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