https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-16-maya-1054932296.html
Большая часть Сухума останется без воды 16 мая
Большая часть Сухума останется без воды 16 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В большей части Сухума не будет воды с 00:00 до 16:00 16 мая, сообщил "Водоканал". 15.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-15T11:06+0300
2025-05-15T11:06+0300
2025-05-15T11:11+0300
в абхазии
сухум
абхазия
водоканалы
вода
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bb2bb95c29613850dc5bc4b9d81982b.jpg
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В большей части Сухума не будет воды с 00:00 до 16:00 16 мая, сообщил "Водоканал". Подача будет прекращена из-за ремонтных работ на пересечении улиц 4 Марта и Джонуа, Адлейба, Гумистинская, в селе Гумиста. Без воды останутся:
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20333989b1b299ff154c4f56fd092ce6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сухум, абхазия, водоканалы, вода
сухум, абхазия, водоканалы, вода
Большая часть Сухума останется без воды 16 мая
11:06 15.05.2025 (обновлено: 11:11 15.05.2025)
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В большей части Сухума не будет воды с 00:00 до 16:00 16 мая, сообщил "Водоканал".
Подача будет прекращена из-за ремонтных работ на пересечении улиц 4 Марта и Джонуа, Адлейба, Гумистинская, в селе Гумиста.
центральная и нагорная части города,