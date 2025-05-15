https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-16-maya-1054932296.html

Большая часть Сухума останется без воды 16 мая

Большая часть Сухума останется без воды 16 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В большей части Сухума не будет воды с 00:00 до 16:00 16 мая, сообщил "Водоканал". 15.05.2025, Sputnik Абхазия

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водоканалы

вода

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. В большей части Сухума не будет воды с 00:00 до 16:00 16 мая, сообщил "Водоканал". Подача будет прекращена из-за ремонтных работ на пересечении улиц 4 Марта и Джонуа, Адлейба, Гумистинская, в селе Гумиста. Без воды останутся:

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