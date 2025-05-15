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Гунба встретился с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии
Гунба встретился с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии. Они прибыли для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Руководитель Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился к главе государства с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муаеда Шорова. Бадра Гунба дал соответствующие поручения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Kakim-on-parnem-byl-pamyati-Muaeda-Shorova-1033038468.html
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добровольцы, овна, абхазия, бадра гунба
добровольцы, овна, абхазия, бадра гунба
Гунба встретился с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии
13:30 15.05.2025 (обновлено: 15:05 15.05.2025)
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии.
Они прибыли для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
"Владислав Ардзинба объединил нас всех, народ Абхазии, братьев Северного Кавказа и Юга России, что во многом способствовало приезду добровольцев для защиты Абхазии от грузинской агрессии. Позвольте еще раз выразить благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для нашей Абхазии. Мы гордимся вами и всегда рады видеть вас", — сказал Гунба.
Руководитель Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился к главе государства с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муаеда Шорова.
Бадра Гунба дал соответствующие поручения.