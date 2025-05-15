Гунба встретился с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне народа Абхазии

"Владислав Ардзинба объединил нас всех, народ Абхазии, братьев Северного Кавказа и Юга России, что во многом способствовало приезду добровольцев для защиты Абхазии от грузинской агрессии. Позвольте еще раз выразить благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для нашей Абхазии. Мы гордимся вами и всегда рады видеть вас", — сказал Гунба.