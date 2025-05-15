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Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября

Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник УКС Демир Гамисония. 15.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

школа

управление капитального строительства

абхазия

сухум

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник УКС Демир Гамисония. Работы были начаты в 2024 году, но из-за лимита финансирования их удалось возобновить только в этом, уточнил Гамисония. Сейчас проводятся отделочные работы, будет отремонтирован фасад. Сметная стоимость объекта — 12,5 млн рублей.

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школа, управление капитального строительства, абхазия, сухум