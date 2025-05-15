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Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября
Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник УКС Демир Гамисония. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-15T14:10+0300
2025-05-15T14:10+0300
2025-05-15T15:52+0300
в абхазии
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управление капитального строительства
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник УКС Демир Гамисония. Работы были начаты в 2024 году, но из-за лимита финансирования их удалось возобновить только в этом, уточнил Гамисония. Сейчас проводятся отделочные работы, будет отремонтирован фасад. Сметная стоимость объекта — 12,5 млн рублей.
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школа, управление капитального строительства, абхазия, сухум
школа, управление капитального строительства, абхазия, сухум
Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября
14:10 15.05.2025 (обновлено: 15:52 15.05.2025)
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Капремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник УКС Демир Гамисония.
Работы были начаты в 2024 году, но из-за лимита финансирования их удалось возобновить только в этом, уточнил Гамисония.
Сейчас проводятся отделочные работы, будет отремонтирован фасад. Сметная стоимость объекта — 12,5 млн рублей.