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Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме
Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме. 15.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила важность проведения исследовательских работ в рамках учебного процесса. В конкурсе представлено два направления — гуманитарное и естественно-научное, в рамках которых было девять секций. Школьники уже прошли два этапа. Третий подразумевает защиту исследовательской работы перед профессорами, преподавателями АГУ. Всего около 50 работ представлено на суд жюри. Авторы лучших будут награждены почетными грамотами.
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абхазия, образование, министерство просвещения абхазии
абхазия, образование, министерство просвещения абхазии
Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме
16:00 15.05.2025 (обновлено: 17:57 15.05.2025)
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме.
Министр просвещения Абхазии Хана Гунба отметила важность проведения исследовательских работ в рамках учебного процесса.
"Учителя в своем плотном графике нашли время на то, чтобы дополнительно заниматься с детьми и помочь им в их исследовательской работе. Это очень непросто. Хочу выразить благодарность педагогам за их труд, за подготовку учеников. Уверена, что ученики не подведут своих наставников и покажут хороший результат", — подчеркнула министр.
В конкурсе представлено два направления — гуманитарное и естественно-научное, в рамках которых было девять секций.
Школьники уже прошли два этапа. Третий подразумевает защиту исследовательской работы перед профессорами, преподавателями АГУ.
Всего около 50 работ представлено на суд жюри. Авторы лучших будут награждены почетными грамотами.