Республиканский конкурс исследовательских работ "Алашарбага" открылся в Сухуме

"Учителя в своем плотном графике нашли время на то, чтобы дополнительно заниматься с детьми и помочь им в их исследовательской работе. Это очень непросто. Хочу выразить благодарность педагогам за их труд, за подготовку учеников. Уверена, что ученики не подведут своих наставников и покажут хороший результат", — подчеркнула министр.