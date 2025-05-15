https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/svo-popytki-proryva-vsu-v-tetkino--agoniya-kievskogo-rezhima-1054926933.html

СВО: попытки прорыва ВСУ в Теткино – агония киевского режима

СВО: попытки прорыва ВСУ в Теткино – агония киевского режима

Sputnik Абхазия

Медийно-психические атаки украинских войск на границе Курской области подобны конвульсиям казненного Бандеры – активность предвещает только смерть, отмечает... 15.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-15T09:00+0300

2025-05-15T09:00+0300

2025-05-15T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

колумнисты

нато

сша

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054239384_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_03bad12760fd3dbff1861ed60fc7d85e.jpg

Российская группировка войск "Север" встречает подразделения ВСУ уничтожающим огнем, методично и уверенно расширяет зону безопасности в Сумской области, разрушает приграничную логистику противника на линии Сумы – Путивль – Глухов.Многочисленные попытки прорыва украинских войск в Курскую область отражены, противник понес значительные потери в живой силе и технике. Диверсионно-разведывательные группы и штурмовые подразделения ВСУ пытались пробиться в Курскую область в районе поселков Теткино и Новый Путь. Бандеровцы вторую неделю настойчиво пытаются пересечь границу на нескольких участках: открыто и тайно, по суше и форсированием реки Сейм. Некоторые подразделения ВСУ переодеваются в российскую военную форму. Маскарад не помогает – сегодня утром уничтожено 25 украинских диверсантов у поселка Новый Путь.Главной целью ВСУ в Курской области стал поселок городского типа (ПГТ) Теткино Глушковского района – в 65 км к западу от известной всему миру Суджи. Здесь противник пытается атаковать с разных направлений: от сумских сел Искрисковщина, Рыжевка, Бояро-Лежачи. Тактика объясняется расположением ПГТ Теткино на десятикилометровом "выступе", образованном линией госграницы, украинская территория – с трех сторон.По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки группировка войск "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад и двух штурмовых полков противника в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области.Потери ВСУ: свыше 185 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, танк, две боевые бронемашины, две станции – РЭБ и РЛС, шесть автомобилей, склад материальных средств.Невзирая на большие потери в безуспешных попытках прорыва границы, командование ВСУ продолжает отправлять на верную гибель в направлении минных полей Курской области новые штурмовые группы. Российские войска уверенно уничтожают противника средствами ударной авиации и артиллерии, БПЛА и барражирующими боеприпасами.Оперативно-стратегическое поражениеВС России успешно расширяют зону безопасности в Сумской области, наносят оперативно-стратегическое поражение ВСУ и НАТО на всех участках фронта, включая территорию Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.Российские войска с начала СВО уничтожили: 662 самолета, 283 вертолета, свыше 57 тысяч БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, более 23 300 танков и бронемашин, 1 563 РСЗО, 24 872 артиллерийских орудий украинской армии.Вся эта "стальная армада" была собрана "с бору по сосенке" огромными усилиями полусотни натовских и прозападных стран. Все сгорело в беспощадном огне украинского ТВД. Неслучайно в профильном комитете Госдумы РФ допускают успешное завершение СВО в течение 2025 года, за исключением некоторых "очагов сопротивления", которые "придется добивать какое-то время".Киевский режим делает все, что может – то есть готовится к худшему. Без надежды на "твердое плечо" Вашингтона. Напомню, вчера Пентагон предупредил Сенат США, что эскалация украинского кризиса может привести к прямому военному конфликту Америки с Россией, и такая перспектива не обещает Вашингтону ничего хорошего. Безнаказанно "гегемонить" в 21 веке не получается.На днях американцы тихо завершили масштабную операцию против хуситов в Йемене, потеряв много денег, боеприпасов, самолетов и стратегических беспилотников. Традиционно не достигнув ни одной из поставленных целей. Этот провал Пентагона уже не спишешь на "бывшего" Джо Байдена.Издание The American Conservative 12 мая напомнило: пора извлекать уроки из многочисленных катастроф, которые спровоцировало руководство США: "В ходе Корейской войны 1950 – 1953 годов мы убили миллионы мирных жителей, и спустя семь десятилетий официально не закончили войну. Тысячи наших солдат в Корее мешают нормальным отношениям между Севером и Югом".В длинном списке "добродетельных коррекций" Вашингтона: свержение законно избранного президента Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1953 году, война во Вьетнаме (1955-1975) с миллионами погибших людей, кровавое вторжение на Кубу в 1961-м, "вечная война" в Сомали – с американским оружием, война в Персидском заливе (1990-1992) и вторжение в Ирак в 2003-м, американское военное вмешательство в Косово (1998–1999) – 16 месяцев смертей и разрушений, 20-летняя Афганская война (с 2001 года), обман/убийство ливийского лидера Муамара Каддафи и разрушение Ливии в 2011-м, американская поддержка гражданской войны в Сирии. Украинский конфликт – результат десятилетий американских провокаций и организованного ЦРУ США вооруженного переворота в Киеве в 2014-м. Вашингтон продолжает отправлять оружие и деньги – поощряет продолжение этой войны.Ни одно из военных вмешательств Америки в чужие дела не обернулось добром для "подопытных стран", результатами были только смерть и разрушения. И "украинский проект" надолго останется самым ярким эпизодом в истории позорных геополитических поражений США. Примером того, как опасно быть зависимым "другом Америки".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/svo-razgrom-ukrainskikh-voysk-v-bogatyre-i-pod-toretskom-1054901409.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/pochemu-nato-ne-prazdnuet-pobedu-nad-natsistskoy-germaniey-1054780646.html

сша

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, колумнисты, нато, сша, россия, украина