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Более 11 тысяч пенсионеров с гражданством РФ, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Более 11 тысяч пенсионеров с гражданством РФ, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 11 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ. 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 11 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ. Их начали оформлять с 18 апреля на территории республики. И уже к 16 мая выдали более 50% пенсионеров с гражданством РФ. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Для оформления не нужно выезжать за пределы Абхазии. Можно предварительно записаться и выбрать удобное время. Клиент получает карту в течение 20 минут. В среднем ежедневно ПСБ выдает около 700-800 карт в 10 населенных пунктах. Для этого по всей республике открыты 12 отделений Сбербанка Абхазии:При возникновении вопросов по обслуживанию банковской карты необходимо обращаться по номеру 4444, с территории РФ — по номеру 8 800 333 03 03.
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абхазия, пенсионеры, россия, промсвязьбанк
абхазия, пенсионеры, россия, промсвязьбанк

Более 11 тысяч пенсионеров с гражданством РФ, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

14:09 16.05.2025 (обновлено: 15:35 16.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 11 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ.
Их начали оформлять с 18 апреля на территории республики. И уже к 16 мая выдали более 50% пенсионеров с гражданством РФ. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России.
Для оформления не нужно выезжать за пределы Абхазии. Можно предварительно записаться и выбрать удобное время. Клиент получает карту в течение 20 минут. В среднем ежедневно ПСБ выдает около 700-800 карт в 10 населенных пунктах. Для этого по всей республике открыты 12 отделений Сбербанка Абхазии:
1.
Сухум, ул. Эшба, 167
2.
Сухум, Проспект Аиааира, 84
3.
Сухум, ул. Лакоба, 4
4.
Гагра, ул. Абазгаа, 55/4
5.
Пицунда, ул. Гицба, 3
6.
Цандрипш, ул. Октябрьская, 242
7.
Бзыпта, ул. Лакоба, 10
8.
Гудаута, ул. Чачба, 3
9.
Новый Афон, ул. Харазия, 2
10.
Агудзера, пр. Курчатова, 27
11.
Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97
12.
Ткуарчал, ул. Апсилов, 5
При возникновении вопросов по обслуживанию банковской карты необходимо обращаться по номеру 4444, с территории РФ — по номеру 8 800 333 03 03.
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