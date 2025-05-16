https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/bolee-11-tysyach-pensionerov-s-grazhdanstvom-rf-prozhivayuschikh-v-abkhazii-poluchili-karty-psb-1054950096.html

Более 11 тысяч пенсионеров с гражданством РФ, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

Более 11 тысяч пенсионеров с гражданством РФ, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 11 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ. 16.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-16T14:09+0300

2025-05-16T14:09+0300

2025-05-16T15:35+0300

в абхазии

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Более 11 тысяч пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии, получили карты ПСБ. Их начали оформлять с 18 апреля на территории республики. И уже к 16 мая выдали более 50% пенсионеров с гражданством РФ. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Для оформления не нужно выезжать за пределы Абхазии. Можно предварительно записаться и выбрать удобное время. Клиент получает карту в течение 20 минут. В среднем ежедневно ПСБ выдает около 700-800 карт в 10 населенных пунктах. Для этого по всей республике открыты 12 отделений Сбербанка Абхазии:При возникновении вопросов по обслуживанию банковской карты необходимо обращаться по номеру 4444, с территории РФ — по номеру 8 800 333 03 03.

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