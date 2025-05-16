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Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая
Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая. В этом году она посвящена 80-летию первого президента Абхазии Владислава... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая. В этом году она посвящена 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.В Госмузее Боевой Славы имени Ардзинба акция начинается в 17:00. В Абхазском Госмузее "Ночь в музее" начинается в 18:00. В рамках акции пройдут две выставки — о первом президенте и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принимает участие "Абхазо-адыгский" ансамбль под руководством Сабрины Пкин. В 19:00 эстафету принимает литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа. Здесь откроется фотовыставка о Владиславе Ардзынба, затем будет вечер памяти первого президента. В музее покажут фильм режиссера Ибрагима Чкадуа о Владиславе Григорьевиче. В Музее Денег акция будет идти с 18:00 до 21:00. Традиционно состоится лекция о денежном обращении в Абхазии и экскурсия. В Гудаутском музее акция начнется в 18:00. Будут выставки, посвященные Владиславу Ардзинба и народному творчеству. Будет открытие зала, в котором представлены подарки первого президента.
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абхазия, культура, музеи
абхазия, культура, музеи

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая

20:19 16.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Адресный план музея Боевой славы
Адресный план музея Боевой славы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая. В этом году она посвящена 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В Госмузее Боевой Славы имени Ардзинба акция начинается в 17:00.
“Будет фотовыставка о Владиславе Ардзинба, студенты Абхазского госуниверситета представят свои эссе о первом президенте. Также будет выставлен главный экспонат музея - служебный автотранспорт Владислава Григорьевича”, — отметила директор музея Мзия Бейя.
В Абхазском Госмузее "Ночь в музее" начинается в 18:00. В рамках акции пройдут две выставки — о первом президенте и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принимает участие "Абхазо-адыгский" ансамбль под руководством Сабрины Пкин.
В 19:00 эстафету принимает литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа. Здесь откроется фотовыставка о Владиславе Ардзынба, затем будет вечер памяти первого президента. В музее покажут фильм режиссера Ибрагима Чкадуа о Владиславе Григорьевиче.
В Музее Денег акция будет идти с 18:00 до 21:00. Традиционно состоится лекция о денежном обращении в Абхазии и экскурсия.
В Гудаутском музее акция начнется в 18:00. Будут выставки, посвященные Владиславу Ардзинба и народному творчеству. Будет открытие зала, в котором представлены подарки первого президента.
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