https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/ezhegodnaya-aktsiya-noch-v-muzee-proydet-v-abkhazii-18-maya-1054958199.html

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая. В этом году она посвящена 80-летию первого президента Абхазии Владислава... 16.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-16T20:19+0300

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая. В этом году она посвящена 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.В Госмузее Боевой Славы имени Ардзинба акция начинается в 17:00. В Абхазском Госмузее "Ночь в музее" начинается в 18:00. В рамках акции пройдут две выставки — о первом президенте и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принимает участие "Абхазо-адыгский" ансамбль под руководством Сабрины Пкин. В 19:00 эстафету принимает литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа. Здесь откроется фотовыставка о Владиславе Ардзынба, затем будет вечер памяти первого президента. В музее покажут фильм режиссера Ибрагима Чкадуа о Владиславе Григорьевиче. В Музее Денег акция будет идти с 18:00 до 21:00. Традиционно состоится лекция о денежном обращении в Абхазии и экскурсия. В Гудаутском музее акция начнется в 18:00. Будут выставки, посвященные Владиславу Ардзинба и народному творчеству. Будет открытие зала, в котором представлены подарки первого президента.

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