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Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме,
Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме,
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме, фестиваль "Новые формы" близится к завершению... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме, фестиваль "Новые формы" близится к завершению, рассказала Sputnik одна из организаторов Кристина Козлова. Козлова поблагодарила представительство Россотрудничества в Абхазии за информационную и организационную поддержку фестиваля. Работу над муралами оценил представитель "Народного фронта", участник команды "Нарты из Абхазии" Теймураз Тания. Он побывал в нескольких домах. Организатор проекта — фонд поддержки и развития современного искусства "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов.
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абхазия, россия, культура
Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме,
18:00 16.05.2025 (обновлено: 20:21 16.05.2025)
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме, фестиваль "Новые формы" близится к завершению, рассказала Sputnik одна из организаторов Кристина Козлова.
Козлова поблагодарила представительство Россотрудничества в Абхазии за информационную и организационную поддержку фестиваля.
Работу над муралами оценил представитель "Народного фронта", участник команды "Нарты из Абхазии" Теймураз Тания. Он побывал в нескольких домах.
"Я радуюсь как ребенок, которому подарили велосипед. Наш город преображается, преображается в лучшем своем виде", — подчеркнул Тания.
Организатор проекта — фонд поддержки и развития современного искусства "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов.