https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/khudozhnikam-ostalos-zakonchit-dva-iz-desyati-muralov-na-fasadakh-zdaniy-v-sukhume-1054958323.html

Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме,

Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме,

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме, фестиваль "Новые формы" близится к завершению... 16.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-16T18:00+0300

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Художникам осталось закончить два из десяти муралов на фасадах зданий в Сухуме, фестиваль "Новые формы" близится к завершению, рассказала Sputnik одна из организаторов Кристина Козлова. Козлова поблагодарила представительство Россотрудничества в Абхазии за информационную и организационную поддержку фестиваля. Работу над муралами оценил представитель "Народного фронта", участник команды "Нарты из Абхазии" Теймураз Тания. Он побывал в нескольких домах. Организатор проекта — фонд поддержки и развития современного искусства "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов.

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