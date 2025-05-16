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МЧС Абхазии предлагает открыть купальный сезон с 5 июня
МЧС Абхазии предлагает открыть купальный сезон с 5 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. МЧС Абхазии предложило открыть купальный сезон в республике с 5 июня и призвало администрации городов и районов подготовить... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-16T11:15+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. МЧС Абхазии предложило открыть купальный сезон в республике с 5 июня и призвало администрации городов и районов подготовить соответствующим образом пляжи для обеспечения безопасности людей. Об этом заявил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Тенгиз Сабуа на специальном совещании в МВД, посвященном курортному сезону.И.о. министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния отметил, что открытие купального сезона и обеспечение безопасности в местах купания — это первоочередная задача перед началом курортного сезона.В 2024 году за исключением Гулрыпша, частично Сухума и Очамчыры, ни один город и район Абхазии не выполнил эти предписания.
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абхазия, мчс абхазии, пляжи, отдых в абхазии
МЧС Абхазии предлагает открыть купальный сезон с 5 июня
11:15 16.05.2025 (обновлено: 15:36 16.05.2025)
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. МЧС Абхазии предложило открыть купальный сезон в республике с 5 июня и призвало администрации городов и районов подготовить соответствующим образом пляжи для обеспечения безопасности людей.
Об этом заявил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Тенгиз Сабуа на специальном совещании в МВД, посвященном курортному сезону.
И.о. министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния отметил, что открытие купального сезона и обеспечение безопасности в местах купания — это первоочередная задача перед началом курортного сезона.
В 2024 году за исключением Гулрыпша, частично Сухума и Очамчыры, ни один город и район Абхазии не выполнил эти предписания.