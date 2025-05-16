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Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными
Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-16T15:00+0300
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энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, объяснил он. С 1 апреля Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС.
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Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными
15:00 16.05.2025 (обновлено: 20:23 16.05.2025)
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Для последних безвозмездных поставок из РФ был выделен лимит в 300 миллионов кВт⋅ч, но он не был полностью потреблен, уточнил Грабчак.
Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, объяснил он.
С 1 апреля Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС.