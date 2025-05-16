https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/primerno-75-postavok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-byli-bezvozmezdnymi-1054958549.html

Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными

Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой... 16.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-16T15:00+0300

2025-05-16T15:00+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, объяснил он. С 1 апреля Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС.

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