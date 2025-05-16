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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/primerno-75-postavok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-byli-bezvozmezdnymi-1054958549.html
Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными
Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, объяснил он. С 1 апреля Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС.
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Примерно 75% поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными

15:00 16.05.2025 (обновлено: 20:23 16.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были гуманитарными, остальная часть была оплачена республикой, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Для последних безвозмездных поставок из РФ был выделен лимит в 300 миллионов кВт⋅ч, но он не был полностью потреблен, уточнил Грабчак.
Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, объяснил он.
С 1 апреля Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС.
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