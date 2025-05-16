Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР

С 10 по 16 мая ВС России нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов. С 10 по 16 мая ВС России нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов.

За неделю средствами ПВО сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За неделю средствами ПВО сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.