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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Недельная сводка Минобороны России:662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 354 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР

13:10 16.05.2025 (обновлено: 15:22 16.05.2025)
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 10 по 16 мая ВС России нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов.
За неделю средствами ПВО сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 354 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц специальной военной автомобильной техники.
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