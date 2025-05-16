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Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Абхазию
Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Абхазию
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Сухум. 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Сухум. Организацию гастролей обсудили в Госкомитете по делам молодежи и спорту Абхазии с участием вице-премьера Тараща Хагба, гендиректора "Росгосцирка" Сергея Белякова, директора Сочинского госцирка Натальи Шульги. Гастроли пройдут с 14 июня по 14 сентября, запланировано 50 спектаклей.
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Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Абхазию

16:00 16.05.2025 (обновлено: 20:22 16.05.2025)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкII Международный фестиваль циркового искусства "Без границ"
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Сухум.
Организацию гастролей обсудили в Госкомитете по делам молодежи и спорту Абхазии с участием вице-премьера Тараща Хагба, гендиректора "Росгосцирка" Сергея Белякова, директора Сочинского госцирка Натальи Шульги.
"Я горжусь тем, что привезу частичку своего сердца в Абхазию. На стадионе (Республиканский стадион - прим.) уже установлено шапито и подготовлен зрительный зал. Мы представим программу с хищными животными, которая, уверен, покорит зрителей", — отметил Сергей Беляков.
Гастроли пройдут с 14 июня по 14 сентября, запланировано 50 спектаклей.
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