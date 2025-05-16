Российский цирк "Созвездие смелых" приедет на гастроли в Абхазию

"Я горжусь тем, что привезу частичку своего сердца в Абхазию. На стадионе (Республиканский стадион - прим.) уже установлено шапито и подготовлен зрительный зал. Мы представим программу с хищными животными, которая, уверен, покорит зрителей", — отметил Сергей Беляков.