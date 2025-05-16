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РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба
РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа, до 14 октября. Эксперты отберут пьесы, претендующие на победу. Они станут частью специальной лаборатории в ноябре 2025 года. Пьеса-победитель получит денежную премию в размере 100 тыс. рублей и будет принята к постановке в РУСДРАМе в 2026 году.
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абхазия, владислав ардзинба, русдрам, культура
абхазия, владислав ардзинба, русдрам, культура

РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба

10:15 16.05.2025 (обновлено: 13:59 16.05.2025)
© Foto / семейный архив Владислава АрдзинбаВладислав Ардзинба
Владислав Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2025
© Foto / семейный архив Владислава Ардзинба
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа, до 14 октября.
Участниками могут быть совершеннолетние граждане Абхазии и иностранные граждане. На конкурс можно представить не более двух оригинальных произведений на русском языке, объемом не менее 25 тыс. печатных знаков.
Эксперты отберут пьесы, претендующие на победу. Они станут частью специальной лаборатории в ноябре 2025 года.
Пьеса-победитель получит денежную премию в размере 100 тыс. рублей и будет принята к постановке в РУСДРАМе в 2026 году.
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