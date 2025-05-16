https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/rusdram-prodlil-priem-zayavok-na-konkurs-pes-posvyaschennykh-vladislavu-ardzinba-1054949356.html

РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба

РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных Владиславу Ардзинба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим... 16.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

владислав ардзинба

русдрам

культура

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. РУСДРАМ продлил прием заявок на конкурс пьес, посвященных жизни и личности Владислава Ардзинба, а также связанным с ним историческим событиям и национально-освободительной борьбе абхазского народа, до 14 октября. Эксперты отберут пьесы, претендующие на победу. Они станут частью специальной лаборатории в ноябре 2025 года. Пьеса-победитель получит денежную премию в размере 100 тыс. рублей и будет принята к постановке в РУСДРАМе в 2026 году.

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абхазия, владислав ардзинба, русдрам, культура