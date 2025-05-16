https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/teatralizovannoe-predstavlenie-zhizn--eto-rodina-proshlo-v-gosfilarmonii-1054958853.html
Театрализованное представление "Жизнь – это Родина" прошло в Госфилармонии
Театрализованное представление "Жизнь – это Родина" прошло в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"), посвященное 80-летию со дня рождения первого... 16.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-16T17:30+0300
2025-05-16T17:30+0300
2025-05-16T20:28+0300
в абхазии
абхазия
культура
дети
владислав ардзинба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/10/1054958687_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_dba362650ffd896abe8b1ae1aa08c50d.jpg
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"), посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, прошло в Госфилармонии. В представлении участвовали учащиеся общеобразовательных школ Сухума. Организатор мероприятия – Управление образования Администрации города Сухум. Театрализованное представление состояло из отрывков из книги о Владиславе Ардзинба, стихов и песен о нем, которые зачитывали школьники. Выступления перемежались народными танцевальными номерами.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/10/1054958687_61:0:972:683_1920x0_80_0_0_78dc8aaed8e75c812620bcaf942d32dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, культура, дети, владислав ардзинба
абхазия, культура, дети, владислав ардзинба
Театрализованное представление "Жизнь – это Родина" прошло в Госфилармонии
17:30 16.05.2025 (обновлено: 20:28 16.05.2025)
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"), посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, прошло в Госфилармонии.
В представлении участвовали учащиеся общеобразовательных школ Сухума.
Организатор мероприятия – Управление образования Администрации города Сухум.
Театрализованное представление состояло из отрывков из книги о Владиславе Ардзинба, стихов и песен о нем, которые зачитывали школьники. Выступления перемежались народными танцевальными номерами.