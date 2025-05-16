https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/teatralizovannoe-predstavlenie-zhizn--eto-rodina-proshlo-v-gosfilarmonii-1054958853.html

Театрализованное представление "Жизнь – это Родина" прошло в Госфилармонии

Театрализованное представление "Жизнь – это Родина" прошло в Госфилармонии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"), посвященное 80-летию со дня рождения первого... 16.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-16T17:30+0300

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в абхазии

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культура

дети

владислав ардзинба

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"), посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, прошло в Госфилармонии. В представлении участвовали учащиеся общеобразовательных школ Сухума. Организатор мероприятия – Управление образования Администрации города Сухум. Театрализованное представление состояло из отрывков из книги о Владиславе Ардзинба, стихов и песен о нем, которые зачитывали школьники. Выступления перемежались народными танцевальными номерами.

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абхазия, культура, дети, владислав ардзинба