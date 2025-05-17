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Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства
Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства
Sputnik Абхазия
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года. 17.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел Олега Барциц и коллектив МИД с 32-й годовщиной создания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением. Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.
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Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik.
Президент Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел Олега Барциц и коллектив МИД с 32-й годовщиной создания ведомства. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением.
"Убежден, что внешнеполитическое ведомство Абхазии и впредь будет способствовать укреплению абхазо-российских отношений, а также реализации важнейших задач, нацеленных на дальнейшее расширение признания независимости Абхазии", — подчеркнул Гунба.
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.