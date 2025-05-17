https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-mid-s-32-letiem-so-dnya-osnovaniya-vedomstva-1054959787.html

Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства

Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства

Sputnik Абхазия

Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года. 17.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел Олега Барциц и коллектив МИД с 32-й годовщиной создания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением. Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/1054676079.html

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