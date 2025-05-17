Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ҳагба: Владислав Арӡынба-ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы
13:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьара аамҭа Ауадҳара иаартхоит рашәарамзазы
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акциа "Аҵх амузеи" аҟны Аԥсны имҩаԥгахоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Арт-школа туризма "Маршруты Абхазии" набирает участников
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Молодые авторы в абхазской литературе
14:33
13 мин
Радио
Итоги чемпионата Абхазии по волейболу
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Киртаӡе: Мықәтәи ашкол 100 шықәса ахыҵит
18:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьара аамҭа Ауадҳара иаартхоит рашәарамзазы
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Арт-школа туризма "Маршруты Абхазии" набирает участников
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Киртаӡе: Мықәтәи ашкол 100 шықәса ахыҵит
21:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьара аамҭа Ауадҳара иаартхоит рашәарамзазы
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Арт-школа туризма "Маршруты Абхазии" набирает участников
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Генеральный план "Ост": мифы и реальность
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Переселенческий проект нацистов: геноцид по-немецки
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-mid-s-32-letiem-so-dnya-osnovaniya-vedomstva-1054959787.html
Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства
Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства
Sputnik Абхазия
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года. 17.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-17T11:15+0300
2025-05-17T11:14+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/16/1054543840_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_049349174bbb8045240646e9e124f81a.jpg
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел Олега Барциц и коллектив МИД с 32-й годовщиной создания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением. Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/1054676079.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/16/1054543840_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5a00a7a52368f869062ac517eeb34b8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Бадра Гунба поздравил коллектив МИД с 32-летием со дня основания ведомства

11:15 17.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукМИД Республики Абхазия
МИД Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил министра иностранных дел Олега Барциц и коллектив МИД с 32-й годовщиной создания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением.
"Убежден, что внешнеполитическое ведомство Абхазии и впредь будет способствовать укреплению абхазо-российских отношений, а также реализации важнейших задач, нацеленных на дальнейшее  расширение признания независимости Абхазии", — подчеркнул Гунба.
Постановление о создании Министерства иностранных дел Абхазии Владислав Ардзинба подписал 17 мая 1993 года.
Барциц: первые шаги на посту главы МИД РА, перспективы признания Абхазии, развитие дипломатических связей - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2025
Барциц: первые шаги на посту главы МИД РА, развитие дипломатических связей
30 апреля, 14:58
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0