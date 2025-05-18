https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-i-vystavka-borisa-ashuba-1054965672.html
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя и выставка Бориса Ашуба
Культурная афиша Абхазии: театральная неделя и выставка Бориса Ашуба
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии с 19 по 25 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 18.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-18T17:30+0300
2025-05-18T17:30+0300
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Культурная афиша Абхазии с 19 по 25 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская Госфилармония 20 мая в 19:00 – концерт ансамбля "Мырзакан" под руководством художественного руководителя Ираклия Джумутия. На сцену также выйдут артисты абхазской эстрады. РУСДРАМ 19 мая в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по мотивам произведения Рэя Куни. 20 мая в 19:00 – пока спектакля "Евгений Онегин" по роману в стихах Александра Пушкина. 22 и 23 мая в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера. 24 мая в 19:00 – постановка "Визит старой дамы" по трагической комедии Фридриха Дюрренматта. 25 мая в 19:00 – комедия "Кьоджинские перепалки" Карло Гольдони. Выставки20 мая в 13:00 в Центре детского творчества "Айнар" в Сухуме откроется выставка участников республиканского конкурса "Наша общая Победа — 80". Она будет открыта до 30 мая.С 21 по 23 мая – в Республиканском центре народного творчества имени Кортуа пройдет выставка работ Бориса Ашуба "Между двумя берегами". До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии.До конца июля в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте будет открыта выставка фотографий первого президента республики Владислава Ардзинба "Наша звезда".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/pesu-po-agate-kristi-postavyat-v-rusdrame-1054963092.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/1054773779.html
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абхазия, культура, театр
Культурная афиша Абхазии с 19 по 25 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
20 мая в 19:00 – концерт ансамбля "Мырзакан" под руководством художественного руководителя Ираклия Джумутия. На сцену также выйдут артисты абхазской эстрады.
19 мая в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по мотивам произведения Рэя Куни.
20 мая в 19:00 – пока спектакля "Евгений Онегин" по роману в стихах Александра Пушкина.
22 и 23 мая в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера.
24 мая в 19:00 – постановка "Визит старой дамы" по трагической комедии Фридриха Дюрренматта.
25 мая в 19:00 – комедия "Кьоджинские перепалки" Карло Гольдони.
20 мая в 13:00 в Центре детского творчества "Айнар" в Сухуме откроется выставка участников республиканского конкурса "Наша общая Победа — 80". Она будет открыта до 30 мая.
С 21 по 23 мая – в Республиканском центре народного творчества имени Кортуа пройдет выставка работ Бориса Ашуба "Между двумя берегами".
До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии.
До конца июля в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте будет открыта выставка фотографий первого президента республики Владислава Ардзинба "Наша звезда".