https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-i-vystavka-borisa-ashuba-1054965672.html

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя и выставка Бориса Ашуба

Культурная афиша Абхазии: театральная неделя и выставка Бориса Ашуба

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 19 по 25 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T17:30+0300

2025-05-18T17:30+0300

2025-05-18T20:10+0300

в абхазии

абхазия

культура

театр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102449/71/1024497189_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_49f914774766027a9a6bc78d7050cd92.jpg

Культурная афиша Абхазии с 19 по 25 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская Госфилармония 20 мая в 19:00 – концерт ансамбля "Мырзакан" под руководством художественного руководителя Ираклия Джумутия. На сцену также выйдут артисты абхазской эстрады. РУСДРАМ 19 мая в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по мотивам произведения Рэя Куни. 20 мая в 19:00 – пока спектакля "Евгений Онегин" по роману в стихах Александра Пушкина. 22 и 23 мая в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга" по мотивам произведения Фазиля Искандера. 24 мая в 19:00 – постановка "Визит старой дамы" по трагической комедии Фридриха Дюрренматта. 25 мая в 19:00 – комедия "Кьоджинские перепалки" Карло Гольдони. Выставки20 мая в 13:00 в Центре детского творчества "Айнар" в Сухуме откроется выставка участников республиканского конкурса "Наша общая Победа — 80". Она будет открыта до 30 мая.С 21 по 23 мая – в Республиканском центре народного творчества имени Кортуа пройдет выставка работ Бориса Ашуба "Между двумя берегами". До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии.До конца июля в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте будет открыта выставка фотографий первого президента республики Владислава Ардзинба "Наша звезда".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/pesu-po-agate-kristi-postavyat-v-rusdrame-1054963092.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/1054773779.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, театр