https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/noch-v-muzee-proshla-v-sukhume-1054967673.html

"Ночь в музее" прошла в Сухуме

"Ночь в музее" прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

В этот раз ежегодную акцию приурочили к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T22:43+0300

2025-05-18T22:43+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в воскресенье, 18 мая.В этом году она была приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Столичные музеи посетило множество жителей и гостей города, в том числе премьер-министр Владимир Делба и министр культуры Даур Кове. В акции участвовали музей Боевой Славы, дом-музей Дмитрия Гулиа, Госмузей Абхазии, музей Банка Абхазии. В каждом была организована особая программа. Так, в музее Боевой Славы представили служебный автомобиль первого президента, фотовыставку редких работ Владимира Попова, организовали выступление воспитанников детских садов.В Абхазском Госмузее прошли две выставки — о Владиславе Ардзинба и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принял участие "Абхазо-адыгский ансамбль" под руководством Сабрины Пкин.В доме-музее Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия открылась фотовыставка о Владиславе Ардзинба, организован вечер памяти первого президента и показ фильма Ибрагима Чкадуа, а в "Музее денег" прочитали традиционную лекцию о денежном обращении в Абхазии. Завтра свои двери перед посетителями распахнет гудаутский музей имени Сергея Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/1054937963.html

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