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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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"Ночь в музее" прошла в Сухуме
"Ночь в музее" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
В этот раз ежегодную акцию приурочили к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 18.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-18T22:43+0300
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в воскресенье, 18 мая.В этом году она была приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Столичные музеи посетило множество жителей и гостей города, в том числе премьер-министр Владимир Делба и министр культуры Даур Кове. В акции участвовали музей Боевой Славы, дом-музей Дмитрия Гулиа, Госмузей Абхазии, музей Банка Абхазии. В каждом была организована особая программа. Так, в музее Боевой Славы представили служебный автомобиль первого президента, фотовыставку редких работ Владимира Попова, организовали выступление воспитанников детских садов.В Абхазском Госмузее прошли две выставки — о Владиславе Ардзинба и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принял участие "Абхазо-адыгский ансамбль" под руководством Сабрины Пкин.В доме-музее Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия открылась фотовыставка о Владиславе Ардзинба, организован вечер памяти первого президента и показ фильма Ибрагима Чкадуа, а в "Музее денег" прочитали традиционную лекцию о денежном обращении в Абхазии. Завтра свои двери перед посетителями распахнет гудаутский музей имени Сергея Дбар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/1054937963.html
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абхазия, новости

"Ночь в музее" прошла в Сухуме

22:43 18.05.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава "Ночь в Музее" началась в Сухуме
Ночь в Музее началась в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В этот раз ежегодную акцию приурочили к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Акция "Ночь в музее" прошла в Сухуме в воскресенье, 18 мая.
В этом году она была приурочена к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Столичные музеи посетило множество жителей и гостей города, в том числе премьер-министр Владимир Делба и министр культуры Даур Кове.
В акции участвовали музей Боевой Славы, дом-музей Дмитрия Гулиа, Госмузей Абхазии, музей Банка Абхазии. В каждом была организована особая программа.
Так, в музее Боевой Славы представили служебный автомобиль первого президента, фотовыставку редких работ Владимира Попова, организовали выступление воспитанников детских садов.
В Абхазском Госмузее прошли две выставки — о Владиславе Ардзинба и экспозиция "Все мы родом из детства". В мероприятии также принял участие "Абхазо-адыгский ансамбль" под руководством Сабрины Пкин.
В доме-музее Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия открылась фотовыставка о Владиславе Ардзинба, организован вечер памяти первого президента и показ фильма Ибрагима Чкадуа, а в "Музее денег" прочитали традиционную лекцию о денежном обращении в Абхазии.
Завтра свои двери перед посетителями распахнет гудаутский музей имени Сергея Дбар.
Личность Владислава Ардзинба. Воспоминания политолога Андраника Миграняна - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2025
Личность Владислава Ардзинба. Воспоминания политолога Андраника Миграняна
15 мая, 14:33
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