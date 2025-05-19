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https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/abkhaziya-krym-i-krasnodarskiy-kray-stali-osnovnymi-napravleniyami-letnego-turizma-v-rossii-1054970635.html
Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России
Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России этим летом. 19.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России этим летом. Россияне предпочитают в этот турсезон Абхазию и Приазовье из-за ликвидации последствий разлива мазута в Анапе, отметил в интервью "Звезде" руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.По его словам, самые загруженные месяцы - июнь, июль, а также середина сентября.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы

Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России

09:30 19.05.2025
© Sputnik / Акоп КущянГород курорт Пицунда
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Абхазия, Крым и Краснодарский край стали основными направлениями летнего туризма в России этим летом.
Россияне предпочитают в этот турсезон Абхазию и Приазовье из-за ликвидации последствий разлива мазута в Анапе, отметил в интервью "Звезде" руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
По его словам, самые загруженные месяцы - июнь, июль, а также середина сентября.
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