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Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части. Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим. Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек. Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф. ​
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абхазия, сухум, администрация города сухум
абхазия, сухум, администрация города сухум

Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города

14:30 19.05.2025 (обновлено: 21:01 19.05.2025)
© Foto / Администрация Сухума Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
© Foto / Администрация Сухума
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части.
Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим.
"Складировать свои стройматериалы, мешки цемента, доски и прочий материал на тротуаре, загораживая передвижение пешеходов, и высыпать песок, например, прямо на дорогу, нельзя. Если в течение недели не будут убраны стройматериалы, их будут конфисковывать и вывозить на склад", — отметил помощник главы Сухума Константин Тарба.
Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек.
Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф. ​
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