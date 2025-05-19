https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/administratsiya-sukhuma-uzhestochit-mery-po-kontrolyu-za-sanitarnym-sostoyaniem-goroda--1054980361.html
Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T14:30+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части. Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим. Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек. Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф.
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абхазия, сухум, администрация города сухум
абхазия, сухум, администрация города сухум
Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города
14:30 19.05.2025 (обновлено: 21:01 19.05.2025)
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части.
Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим.
"Складировать свои стройматериалы, мешки цемента, доски и прочий материал на тротуаре, загораживая передвижение пешеходов, и высыпать песок, например, прямо на дорогу, нельзя. Если в течение недели не будут убраны стройматериалы, их будут конфисковывать и вывозить на склад", — отметил помощник главы Сухума Константин Тарба.
Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек.
Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф.