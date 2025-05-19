https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/administratsiya-sukhuma-uzhestochit-mery-po-kontrolyu-za-sanitarnym-sostoyaniem-goroda--1054980361.html

Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города

Администрация Сухума ужесточит меры по контролю за санитарным состоянием города

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T14:30+0300

2025-05-19T14:30+0300

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абхазия

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Администрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части. Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим. Он подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек. Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф. ​

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