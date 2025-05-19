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Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ
Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ
Sputnik Абхазия
Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T18:00+0300
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Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы получить российское гражданство. После подписания указа Президента России Владимира Путина, выдача паспортов будет проходить в упрощенном порядке, отметил в эфире радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. В ближайшее время будет выработан технический алгоритм выдачи паспорта, подчеркнул министр. Только после этого граждане республики могут обратиться с заявлением в Посольство России в Абхазии. Для тех, кто живет в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.
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Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ

18:00 19.05.2025 (обновлено: 21:05 19.05.2025)
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Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы получить российское гражданство.

После подписания указа Президента России Владимира Путина, выдача паспортов будет проходить в упрощенном порядке, отметил в эфире радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

В ближайшее время будет выработан технический алгоритм выдачи паспорта, подчеркнул министр. Только после этого граждане республики могут обратиться с заявлением в Посольство России в Абхазии. Для тех, кто живет в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.
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