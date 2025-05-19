https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/eto-nevozmozhno-pereotsenit-bartsits-ob-uproschennom-poryadke-polucheniya-grazhdanstva-rf-1054981172.html
Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ
Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ
Sputnik Абхазия
Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T18:00+0300
2025-05-19T18:00+0300
2025-05-19T21:05+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
россия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/13/1054977711_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03d1abdb4d0cafbf611248ef0d0a8295.jpg
Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы получить российское гражданство. После подписания указа Президента России Владимира Путина, выдача паспортов будет проходить в упрощенном порядке, отметил в эфире радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. В ближайшее время будет выработан технический алгоритм выдачи паспорта, подчеркнул министр. Только после этого граждане республики могут обратиться с заявлением в Посольство России в Абхазии. Для тех, кто живет в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/13/1054977711_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_90606c71e1881f9bad838b492c4a299b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, россия, политика, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, политика, видео
Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ
18:00 19.05.2025 (обновлено: 21:05 19.05.2025)
Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы получить российское гражданство.
После подписания указа Президента России Владимира Путина, выдача паспортов будет проходить в упрощенном порядке, отметил в эфире радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
В ближайшее время будет выработан технический алгоритм выдачи паспорта, подчеркнул министр. Только после этого граждане республики могут обратиться с заявлением в Посольство России в Абхазии. Для тех, кто живет в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.