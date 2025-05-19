https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/eto-nevozmozhno-pereotsenit-bartsits-ob-uproschennom-poryadke-polucheniya-grazhdanstva-rf-1054981172.html

Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ

Это невозможно переоценить: Барциц об упрощенном порядке получения гражданства РФ

Sputnik Абхазия

Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T18:00+0300

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Теперь гражданам Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны чтобы получить российское гражданство. После подписания указа Президента России Владимира Путина, выдача паспортов будет проходить в упрощенном порядке, отметил в эфире радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. В ближайшее время будет выработан технический алгоритм выдачи паспорта, подчеркнул министр. Только после этого граждане республики могут обратиться с заявлением в Посольство России в Абхазии. Для тех, кто живет в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.

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