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Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений
Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений. 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T19:10+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений. Отдельными указами назначены первый замруководителя Администрации президента — Дмитрий Шамба, замруководителя Администрации — Батал Айба.
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абхазия, бадра гунба, кабмин абхазии
абхазия, бадра гунба, кабмин абхазии
Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений
19:10 19.05.2025 (обновлено: 20:41 19.05.2025)
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба назначил руководителей Государственных комитетов и управлений.
Председателем Госкомитета по репатриации стал Баграт Боджгуа.
Председателем Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию — Роланд Берулава.
Начальников Государственного архивного управления — Роман Гвинджия.
Отдельными указами назначены первый замруководителя Администрации президента — Дмитрий Шамба, замруководителя Администрации — Батал Айба.