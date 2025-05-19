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Мгәыӡырхәатәи ашкол ахыб еиҭашьақәыргылоуп амшцәгьа анаҩс
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Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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Сақаниа: Лӡаа имҩаԥган аҭҵаарадырра-сахьаркыратә фестиваль Лӡаа Fest
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Гәымба Урыстәыла имҩаԥгахо амузыкатә еицлабра "Интервидение" ахҳәаа аиҭеит
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Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
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Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
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8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Назначены главы МЧС, Минтуризма и СГБ Абхазии
Назначены главы МЧС, Минтуризма и СГБ Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначении глав Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства туризма и Службы... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначении глав Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства туризма и Службы госбезопасности. Главой МЧС стал Лев Квициния. Он возглавляет ведомство с 2015 года. Главой Минтуризма назначен Астамур Логуа. Он сменил на этом посту Теймураза Хишба.Астамур Логуа — член Общественной палаты Абхазии, председатель Комиссии по внешним связям, репатриации, демографии, президент ООО "Лига друзей Абхазии", экс-депутат шестого созыва Парламента.Главой СГБ назначен Дмитрий Дбар. Дмитрий Дбар с 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО республики. С 2009 по 2014 годы работал в СГБ. С 2014 года служил в МВД Абхазии. В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии. С 2020 по 2021 годы был министром внутренних дел Абхазии. С 2021 по настоящее время руководил Государственной службой охраны республики.
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абхазия, бадра гунба, кабинет министров абхазии, мчс абхазии, минтуризма, служба безопасности республики абхазия
абхазия, бадра гунба, кабинет министров абхазии, мчс абхазии, минтуризма, служба безопасности республики абхазия

Назначены главы МЧС, Минтуризма и СГБ Абхазии

19:00 19.05.2025 (обновлено: 20:38 19.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначении глав Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства туризма и Службы госбезопасности.
Главой МЧС стал Лев Квициния. Он возглавляет ведомство с 2015 года.
Главой Минтуризма назначен Астамур Логуа. Он сменил на этом посту Теймураза Хишба.
Астамур Логуа — член Общественной палаты Абхазии, председатель Комиссии по внешним связям, репатриации, демографии, президент ООО "Лига друзей Абхазии", экс-депутат шестого созыва Парламента.
Главой СГБ назначен Дмитрий Дбар.
Дмитрий Дбар с 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО республики. С 2009 по 2014 годы работал в СГБ. С 2014 года служил в МВД Абхазии. В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии. С 2020 по 2021 годы был министром внутренних дел Абхазии. С 2021 по настоящее время руководил Государственной службой охраны республики.
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