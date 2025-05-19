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"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте

"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. "Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. 19.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. "Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. Акция прошла на день позже, потому что в фонд музея должны были передать охотничье ружье погибшего в Отечественной войне народа Абхазии Руслана Куланба, уточнила директор Гугуца Джикирба.Джикирба зачитала опубликованную статью в газете "Новый день" Владислава Ардзинба об открытии музея в Гудауте 32 года назад: "Этот музей скромный, но очень искренне отдает дань памяти выдающимся сынам Абхазии, защитникам своей Родины от агрессора. Экспонаты музея "Абазгия" вызывают теплые чувства щемящей утраты, но и великой гордости и благодарности". Вокальный коллектив "Ахьыщтра" исполнил несколько народных произведений на абхазском языке, ученики школ и детских садов прочитали биографию Ардзинба и посвященные ему стихотворения. Посетителям подарили копии фотографий Ардзинба, сделанные в разные периоды его жизни.

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