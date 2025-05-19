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"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте
"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. "Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. 19.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. "Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. Акция прошла на день позже, потому что в фонд музея должны были передать охотничье ружье погибшего в Отечественной войне народа Абхазии Руслана Куланба, уточнила директор Гугуца Джикирба.Джикирба зачитала опубликованную статью в газете "Новый день" Владислава Ардзинба об открытии музея в Гудауте 32 года назад: "Этот музей скромный, но очень искренне отдает дань памяти выдающимся сынам Абхазии, защитникам своей Родины от агрессора. Экспонаты музея "Абазгия" вызывают теплые чувства щемящей утраты, но и великой гордости и благодарности". Вокальный коллектив "Ахьыщтра" исполнил несколько народных произведений на абхазском языке, ученики школ и детских садов прочитали биографию Ардзинба и посвященные ему стихотворения. Посетителям подарили копии фотографий Ардзинба, сделанные в разные периоды его жизни.
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абхазия, культура, гудаута, владислав ардзинба

"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте

21:07 19.05.2025
© Sputnik"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар
Ночь в музее прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. "Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.
Акция прошла на день позже, потому что в фонд музея должны были передать охотничье ружье погибшего в Отечественной войне народа Абхазии Руслана Куланба, уточнила директор Гугуца Джикирба.

На втором этаже музея открыли две выставки. Одна была посвящена первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба "Владислав – вчера, сегодня, завтра". Вторая - "Мастерство" в память о выдающихся работниках культуры, сказителях и мастерах республики.

Джикирба зачитала опубликованную статью в газете "Новый день" Владислава Ардзинба об открытии музея в Гудауте 32 года назад: "Этот музей скромный, но очень искренне отдает дань памяти выдающимся сынам Абхазии, защитникам своей Родины от агрессора. Экспонаты музея "Абазгия" вызывают теплые чувства щемящей утраты, но и великой гордости и благодарности".
Вокальный коллектив "Ахьыщтра" исполнил несколько народных произведений на абхазском языке, ученики школ и детских садов прочитали биографию Ардзинба и посвященные ему стихотворения.
Посетителям подарили копии фотографий Ардзинба, сделанные в разные периоды его жизни.
© Sputnik"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар
Ночь в музее прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
"Ночь в музее" прошла в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар
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