Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресное утро на радио Sputnik Абхазия
08:30
31 мин
Амҽыша ашьыжь арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресное утро на радио Sputnik Абхазия
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Мгәыӡырхәатәи ашкол ахыб еиҭашьақәыргылоуп амшцәгьа анаҩс
13:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
13:12
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Сақаниа: Лӡаа имҩаԥган аҭҵаарадырра-сахьаркыратә фестиваль Лӡаа Fest
13:33
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәымба Урыстәыла имҩаԥгахо амузыкатә еицлабра "Интервидение" ахҳәаа аиҭеит
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Инструкция по применению
Сезон пикников
14:56
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
В Азии новая вспышка коронавируса
18:34
13 мин
Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
В Азии новая вспышка коронавируса
21:34
13 мин
Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
21:47
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-rossiyskogo-grazhdanstva-grazhdanami-abkhazii-1054976722.html
Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии
Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии
Sputnik Абхазия
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T14:30+0300
2025-05-19T15:58+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
гражданство
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/13/1054976556_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_378176a5a9de77f8ea21ee0c1d9fe605.jpg
Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел Олег Барциц.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/13/1054976556_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_2364a774d5a988f5ef1ffaa9625da4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, гражданин и начальник, гражданство, абхазия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, гражданство, абхазия, аудио

Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии

14:30 19.05.2025 (обновлено: 15:58 19.05.2025)
Радио
Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства
Подписаться
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел Олег Барциц.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0