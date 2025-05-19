https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-rossiyskogo-grazhdanstva-grazhdanami-abkhazii-1054976722.html

Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии

Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии

Sputnik Абхазия

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T14:30+0300

2025-05-19T14:30+0300

2025-05-19T15:58+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

гражданство

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/13/1054976556_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_378176a5a9de77f8ea21ee0c1d9fe605.jpg

Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства

Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел Олег Барциц.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гражданин и начальник, гражданство, абхазия, аудио