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Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии
Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии
Sputnik Абхазия
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T14:30+0300
2025-05-19T14:30+0300
2025-05-19T15:58+0300
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Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Барциц об упрощенном получении российского гражданства
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел Олег Барциц.Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, гражданство, абхазия, аудио
подкасты, гражданин и начальник, гражданство, абхазия, аудио
Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии
14:30 19.05.2025 (обновлено: 15:58 19.05.2025)
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. О значении этого указа и процедуре в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел Олег Барциц.