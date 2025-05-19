Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"

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Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Мгәыӡырхәатәи ашкол ахыб еиҭашьақәыргылоуп амшцәгьа анаҩс
13:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
13:12
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Сақаниа: Лӡаа имҩаԥган аҭҵаарадырра-сахьаркыратә фестиваль Лӡаа Fest
13:33
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәымба Урыстәыла имҩаԥгахо амузыкатә еицлабра "Интервидение" ахҳәаа аиҭеит
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Инструкция по применению
Сезон пикников
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Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
18:12
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Новости
Главные темы
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Актуальный комментарий
В Азии новая вспышка коронавируса
18:34
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Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
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Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
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Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Sputnik Абхазия
РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при содействии Росконцерта и Министерства культуры России. Как прошли гастроли и что еще предстоит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, русдрам, гастроли, аудио
подкасты, такие обстоятельства, русдрам, гастроли, аудио

Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"

15:00 19.05.2025 (обновлено: 16:01 19.05.2025)
Радио
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
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РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при содействии Росконцерта и Министерства культуры России. Как прошли гастроли и что еще предстоит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.
Слушайте подкаст.
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