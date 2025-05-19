https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/takie-obstoyatelstva-khintba-ob-itogakh-bolshikh-gastroley-1054977260.html

Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"

Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"

Sputnik Абхазия

РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T15:00+0300

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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"

РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при содействии Росконцерта и Министерства культуры России. Как прошли гастроли и что еще предстоит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

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