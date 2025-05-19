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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Sputnik Абхазия
РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T15:00+0300
2025-05-19T15:00+0300
2025-05-19T16:01+0300
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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при содействии Росконцерта и Министерства культуры России. Как прошли гастроли и что еще предстоит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.Слушайте подкаст.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, русдрам, гастроли, аудио
подкасты, такие обстоятельства, русдрам, гастроли, аудио
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
15:00 19.05.2025 (обновлено: 16:01 19.05.2025)
РУСДРАМ провел гастрольный тур, охвативший три города — Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Эти выступления прошли в рамках проекта "Большие гастроли" при содействии Росконцерта и Министерства культуры России. Как прошли гастроли и что еще предстоит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.