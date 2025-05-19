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Вице-премьеру доложили о реализации программы развития сельского хозяйства Абхазии

Вице-премьеру доложили о реализации программы развития сельского хозяйства Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии завершил изучение проектов, которые планируется реализовать в рамках целевой программы развития сельского хозяйства... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T13:38+0300

2025-05-19T13:38+0300

2025-05-19T13:44+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии завершил изучение проектов, которые планируется реализовать в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в 2025 году. Одиннадцать рабочих групп закончили работу в районах республики, готовится заседание конкурсной комиссии. Об этом на рабочем совещании доложили вице-премьеру Вараздату Миносяну.Есть проблемы, связанные с отсутствием специалистов-механизаторов, добавил Джопуа. Кроме того, для реализации проектов растениеводства необходимо питомническое хозяйство для выращивания местных саженцев фруктов и субтропических культур. Вице-премьер намерен совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы.

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абхазия, сельское хозяйство