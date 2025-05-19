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Вице-премьеру доложили о реализации программы развития сельского хозяйства Абхазии
Вице-премьеру доложили о реализации программы развития сельского хозяйства Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии завершил изучение проектов, которые планируется реализовать в рамках целевой программы развития сельского хозяйства... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T13:38+0300
2025-05-19T13:38+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии завершил изучение проектов, которые планируется реализовать в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в 2025 году. Одиннадцать рабочих групп закончили работу в районах республики, готовится заседание конкурсной комиссии. Об этом на рабочем совещании доложили вице-премьеру Вараздату Миносяну.Есть проблемы, связанные с отсутствием специалистов-механизаторов, добавил Джопуа. Кроме того, для реализации проектов растениеводства необходимо питомническое хозяйство для выращивания местных саженцев фруктов и субтропических культур. Вице-премьер намерен совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы.
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абхазия, сельское хозяйство
абхазия, сельское хозяйство
Вице-премьеру доложили о реализации программы развития сельского хозяйства Абхазии
13:38 19.05.2025 (обновлено: 13:44 19.05.2025)
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Минсельхоз Абхазии завершил изучение проектов, которые планируется реализовать в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в 2025 году.
Одиннадцать рабочих групп закончили работу в районах республики, готовится заседание конкурсной комиссии. Об этом на рабочем совещании доложили вице-премьеру Вараздату Миносяну.
По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, на рассмотрение в ведомство поступило 487 проектов на сумму 292,9 млн рублей, это превышает лимит по бюджету на 162,9 млн.
Есть проблемы, связанные с отсутствием специалистов-механизаторов, добавил Джопуа. Кроме того, для реализации проектов растениеводства необходимо питомническое хозяйство для выращивания местных саженцев фруктов и субтропических культур.
Вице-премьер намерен совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы.