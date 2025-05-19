https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/vystavka-fotografiy-sergeya-lidova-v-chest-80-letiya-vladislava-ardzinba-otkrylas-v-sukhume-1054981029.html
Выставка фотографий Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Сухуме
Выставка фотографий Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Доме Москвы в Сухуме. 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T17:00+0300
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Доме Москвы в Сухуме. На ней представлено 19 снимков, сделанных российским фотографом в разные годы, — в домашней обстановке, на отдыхе и за работой. Всего Лидов сделала около 200 фотографий первого президента. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сообщил, что все работы, связанные с Абхазией, будут переданы в Министерство культуры. "За все эти годы Сергей Львович сумел запечатлеть историю становления нашего современного государства, историю становления государства в лицах, в событиях", — подчеркнул министр культуры Даур Кове. Выставка организована при поддержке Дома Москвы в Сухуме и продлится до 23 мая.
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абхазия, культура, владислав ардзинба
Выставка фотографий Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Сухуме
17:00 19.05.2025 (обновлено: 21:04 19.05.2025)
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Доме Москвы в Сухуме.
На ней представлено 19 снимков, сделанных российским фотографом в разные годы, — в домашней обстановке, на отдыхе и за работой.
Сергей Лидов признался, что открытие выставки вызывает в нем чувства восторга и печали, "потому что это был не только президент Абхазии, но это был мой друг, очень хороший и гениальный человек".
Всего Лидов сделала около 200 фотографий первого президента. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сообщил, что все работы, связанные с Абхазией, будут переданы в Министерство культуры.
"За все эти годы Сергей Львович сумел запечатлеть историю становления нашего современного государства, историю становления государства в лицах, в событиях", — подчеркнул министр культуры Даур Кове.
Выставка организована при поддержке Дома Москвы в Сухуме и продлится до 23 мая.