https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/vystavka-fotografiy-sergeya-lidova-v-chest-80-letiya-vladislava-ardzinba-otkrylas-v-sukhume-1054981029.html

Выставка фотографий Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Сухуме

Выставка фотографий Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Доме Москвы в Сухуме. 19.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

культура

владислав ардзинба

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Выставка фотографий авторства Сергея Лидова в честь 80-летия Владислава Ардзинба открылась в Доме Москвы в Сухуме. На ней представлено 19 снимков, сделанных российским фотографом в разные годы, — в домашней обстановке, на отдыхе и за работой. Всего Лидов сделала около 200 фотографий первого президента. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сообщил, что все работы, связанные с Абхазией, будут переданы в Министерство культуры. "За все эти годы Сергей Львович сумел запечатлеть историю становления нашего современного государства, историю становления государства в лицах, в событиях", — подчеркнул министр культуры Даур Кове. Выставка организована при поддержке Дома Москвы в Сухуме и продлится до 23 мая.

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