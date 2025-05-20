https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/1054991036.html

Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке

Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке

Sputnik Абхазия

Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и... 20.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-20T15:09+0300

2025-05-20T15:09+0300

2025-05-20T15:09+0300

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Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке Sputnik Абхазия Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и взаимодействии друг с другом участниов рынка. Будем говорить об этом сегодня с Анной Калягиной- президентом Абхазского Союза туризма и Алексеем Волковым- президентом Общенационального Союза индустрии гостеприимств. Слушайте подкаст.

Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и взаимодействии друг с другом участниов рынка. Будем говорить об этом сегодня с Анной Калягиной- президентом Абхазского Союза туризма и Алексеем Волковым- президентом Общенационального Союза индустрии гостеприимств. Слушайте подкаст.

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