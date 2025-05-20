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Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
Sputnik Абхазия
Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и... 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T15:09+0300
2025-05-20T15:09+0300
2025-05-20T15:09+0300
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Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
Sputnik Абхазия
Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и взаимодействии друг с другом участниов рынка. Будем говорить об этом сегодня с Анной Калягиной- президентом Абхазского Союза туризма и Алексеем Волковым- президентом Общенационального Союза индустрии гостеприимств.
Слушайте подкаст.
Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и взаимодействии друг с другом участниов рынка. Будем говорить об этом сегодня с Анной Калягиной- президентом Абхазского Союза туризма и Алексеем Волковым- президентом Общенационального Союза индустрии гостеприимств. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии
подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии
Сегодня речь в программе пойдет о туристическом рынке, о том, как он формируется, какие именно факторы влияют на него, о роли конкуренции в этой сфере и взаимодействии друг с другом участниов рынка. Будем говорить об этом сегодня с Анной Калягиной- президентом Абхазского Союза туризма и Алексеем Волковым- президентом Общенационального Союза индустрии гостеприимств.